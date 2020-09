Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 36. týždni:Luxemburg 1. septembra - Aj napriek zmierneniu karanténnych opatrení prijatých v boji proti novému koronavírusu sa nezamestnanosť v eurozóne v júli zvýšila a priblížila sa k 8-percentnej hranici. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Miera nezamestnanosti v eurozóne upravená o sezónne vplyvy vzrástla v júli na 7,9 %. V júni dosiahla 7,7 %. Rast zaznamenala nezamestnanosť aj v širšej Európskej únii. Z júnovej hodnoty 7,1 % sa zvýšila na 7,2 %.Luxemburg 1. septembra - Spotrebiteľské ceny v eurozóne zaznamenali minulý mesiac nečakaný pokles, prvý za viac než štyri roky. Poukázali na to v utorok zverejnené predbežné údaje štatistického úradu Európskej únie Eurostat. Spotrebiteľské ceny v menovej únii klesli v auguste medziročne o 0,2 % po tom, ako v júli zaznamenali 0,4-percentný rast. Augustový údaj predstavuje prvý medziročný pokles spotrebiteľských cien v eurozóne od mája 2016. Vývoj cien sa tak prudko vzdialil od cieľa Európskej centrálnej banky (ECB), ktorým je inflácia tesne pod hranicou 2 %.Praha 1. septembra - Hrubý domáci produkt (HDP) Česka klesol v 2. štvrťroku medziročne podľa spresneného odhadu o 11 %. V medzikvartálnom porovnaní zaznamenala česká ekonomika pokles o 8,7 %. Je to najhorší výsledok v histórii samostatnej Českej republiky, teda od roku 1993. Za pokles môžu domáce opatrenia prijaté na zmiernenie šírenia nového koronavírusu, ak aj pokles zahraničného dopytu.Washington 3. septembra - Deficit federálneho rozpočtu USA dosiahne tento rok rekordných 3,3 bilióna USD (2,78 bilióna eur) alebo 16 % hrubého domáceho produktu (HDP) , prognózuje rozpočtový úrad Kongresu CBO. Vysoké výdavky na boj s koronakrízou a podporu ekonomiky zvýšili federálny schodok o vyše 2 bilióny USD, uviedol CBO. Celkový deficit bude viac než trojnásobný v porovnaní s rokom 2019 a viac než dvojnásobný v porovnaní s úrovňami dosiahnutými počas finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 a 2009.Brusel 3. septembra - Európska komisia (EK) predložila vo štvrtok akčný plán pre kritické suroviny, aktualizovaný zoznam kritických surovín a prognostickú štúdiu o kritických surovinách pre strategické technológie a sektory s výhľadom do rokov 2030 a 2050. Akčný plán predstavili podpredseda EK pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič a eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton.Washington 3. septembra - Počet Američanov, ktorí prvýkrát požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol v minulom týždni pod 1 milión. Pod túto hranicu tak klesol druhýkrát od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené údaje amerického ministerstva práce. Podľa nich počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti po úprave o sezónne vplyvy dosiahol v týždni do 29. augusta 881.000. Oproti predchádzajúcemu týždňu, za ktorý boli údaje revidované mierne smerom nahor, to znamená pokles o 130.000.Paríž 3. septembra - Francúzska vláda zverejnila plán na podporu ekonomiky, ktorá v dôsledku koronakrízy zaznamenala v 2. kvartáli medziročný prepad takmer o pätinu. Detaily dvojročného plánu v celkovom objeme 100 miliárd eur oznámil vo štvrtok francúzsky premiér Jean Castex. Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska klesol v 2. kvartáli tohto roka medzikvartálne o 13,8 % a medziročne o 19 %. Za celý rok 2020 by podľa posledných odhadov mala ekonomika klesnúť o 11 %.Washington 4. septembra - V Spojených štátoch vzniklo v auguste približne 1,37 milióna nových pracovných miest. Oznámilo to v piatok americké ministerstvo práce. Výsledok znamená miernejšiu tvorbu nových pozícií v porovnaní s júlom a slabší výsledok aj v porovnaní s odhadmi analytikov. V prípade miery nezamestnanosti však výsledok odhady vysoko prekonal, keďže z vyše 10 % v júli klesla nezamestnanosť k hranici 8 %.

Varšava 4. septembra – Ministri financií krajín Vyšehradskej štvorky (V4) podpísali deklaráciu o vzájomnej spolupráci. Urobili tak v piatok po spoločnom rokovaní v poľskej Varšave. Dohodli sa na spolupráci pri témach ako boj proti praniu špinavých peňazí či eliminácia daňových únikov.