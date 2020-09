Maďarsko otvorí od soboty ďalšie hraničné priechody so Slovenskom

dnes 14:46 -

Maďarsko otvorí od soboty 5. septembra ďalšie hraničné priechody so Slovenskom. Od 5.00 h sa sprístupnia priechody v Medveďove, Salke, Slovenských Ďarmotách, Rároši, Šiatorskej Bukovinke, Hosťovciach a riečny hraničný priechod v Štúrove. Ministerstvo vnútra (MV) SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

V súčasnosti je otvorených sedem hraničných priechodov pre osobnú a cieľovú nákladnú dopravu, a to Rajka - Čunovo, Komárno – Komárom, Esztergom – Štúrovo, Parassapuszta – Šahy, Kráľ – Banréve, Tornyosnémeti – Milhosť a Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely. Pre tranzit nákladnej dopravy nad 7,5 tony je možné použiť len diaľničný priechod Rajka - Čunovo, Parassapuszta - Šahy a Tornyosnémeti – Milhosť.

K úprave hraničných kontrol v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 pristúpila maďarská vláda. Určila tiež, cez ktoré hraničné priechody a miesta je možné vstúpiť na územie Maďarska. Zároveň vymedzila okruh osôb, ktorým umožní vstup do krajiny. Od 1. septembra do 1. októbra platí tiež zákaz vstupu do Maďarska cudzím štátnym príslušníkom okrem tých s oprávnením na trvalý pobyt v Maďarsku a výnimiek uvedených v nariadení.