Uhlíková daň EÚ vyjde Ruskú federáciu veľmi draho

dnes 17:16 -

Moskva v stredu vyjadrila obavy v súvislosti s plánmi EÚ zaviesť takzvanú uhlíkovú daň na svojich hraniciach, lebo Ruskú federáciu, ktorá je závislá od vývozu uhľovodíkov, najmä do Európy, by to vyšlo veľmi draho. Uviedla to tlačová agentúra AFP.

"Ochota našich európskych partnerov zaviesť uhlíkovú daň pod zámienkou klimatickej agendy vyvolala obavy v mnohých krajinách," uviedol ruský expremiér a podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev. Upozornil, že tento krok bude mať veľmi vážne následky aj pre ruskú ekonomiku a pre základné priemyselné odvetvia ako je hutníctvo, chemický priemysel či energetika. Spresnil, že utrpieť by mohli najmä vývozy ruskej ropy a uhlia.

Medvedev s odkazom na odhady Ruskej akadémie vied uviedol, že finančné straty domácich vývozcov by mohli predstavovať miliardy eur.

Lídri 27-člennej EÚ počas mimoriadneho júlového summitu prijali plán na obnovu európskej ekonomiky po koronakríze v hodnote 750 miliárd eur. Šéfovia štátov a vlád sa rovnako zhodli na zavedení vlastných rozpočtových zdrojov EÚ s cieľom znížiť bremeno spoločného zadlženia, čo znamená zavedenie niektorých nových daní do roku 2023. Jednou z nich je aj uhlíková daň na tovary z krajín mimo EÚ, ktoré majú menej ambiciózne klimatické ciele ako Európania.

Podľa Medvedeva ak Únia takéto opatrenie prijme, bude možné ho označiť za "latentný protekcionizmus", lebo obmedzí prístup ruského tovaru na jednotný trh EÚ. Dodal, že Moskva by preto mala rokovať tak bilaterálne s EÚ, ako aj mnohostranne, napríklad na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

AFP pripomenula, že Rusko získava značnú časť svojich rozpočtových príjmov vývozom surovín, najmä uhľovodíkov, pričom podstatná časť týchto vývozov smeruje do členských krajín EÚ.