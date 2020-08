Šéf OSN oficiálne zverejnil stratu v turistickom priemysle za prvých 5 mesiacov

dnes 12:16 -

Upozornil pritom, že turizmus je tretím najväčším exportným odvetvím svetového hospodárstva, po palivách a chemikáliách, a v roku 2019 predstavoval 7 % svetového obchodu.

Globálny turistický priemysel však tento rok devastuje pandémia nového koronavírusu. Tá okrem straty 320 miliárd USD v období január - máj ohrozuje tiež viac ako 120 miliónov pracovných miest v tomto odvetví, upozornil Guterres.

„(Turistický priemysel) zamestnáva jedného z 10 ľudí na zemi a živí stovky miliónov ďalších,“ vyhlásil. Zdôraznil tiež, že toto odvetvie sa nielenže podieľa významnou mierou na výkone ekonomík, ale umožňuje tiež ľuďom spoznať svetové kultúrne a prírodné bohatstvo a zbližuje národy.

Generálny tajomník OSN ďalej uviedol, že počas prvých piatich mesiacov 2020 sa v dôsledku cestovných obmedzení a blokád spojených s pandémiou počet zahraničných turistov znížil o viac ako polovicu a príjmy v odvetví sa strmo prepadli.

Podľa Guterresa to spôsobilo "veľký šok" bohatším a rozvinutým krajinám, ale rozvojovým štátom, najmä mnohým malým, ostrovným rozvojovým krajinám a africkým štátom to spôsobilo stav núdze.

Turizmus sa totiž v niektorých z týchto krajín podieľa viac ako 20 % na ich hrubom domácom produkte (HDP).

Sandra Carvaová zo Svetovej organizácie OSN pre cestovný ruch (UNWTO) v tejto súvislosti dodala, že strata 320 miliárd USD za január až máj je trojnásobkom straty, ktorú odvetvie zaznamenalo za celý rok 2009, počas vrcholiacej globálnej krízy.

Podľa odhadov OSN by sa príjmy z cestovného ruchu mohli v roku 2020 znížiť o 910 miliárd USD na 1,2 bilióna USD, čo by mohlo znížiť globálny HDP o 1,5 % na 2,8 %.

Organizácia varuje tiež, že okrem rizika straty pracovných miest priamo v cestovnom ruchu sú ohrozené aj pozície v pridružených odvetviach vrátane stravovacích služieb a dodávok potravín.