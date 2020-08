Pri platení v zahraničí sa oplatí voliť prepočet bez konverzie

Zdroj: TASR

Foto: SITA/AP

dnes 15:46 -

"Pokiaľ cestujete do krajín, ktoré sú mimo eurozóny alebo ktoré sú súčasťou Európskej únie, ale ktoré nepoužívajú jednotnú menu euro odporúčam, pokiaľ je to možné, v čo najvyššej možnej miere využívať pri platení platobnú kartu, ktorá je nielen ekonomickejšia, ale aj bezpečnejšia v porovnaní s hotovosťou," konštatuje Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov v Slovenskej bankovej asociácii.



Do krajín, ktoré nemajú dostatočne širokú infraštruktúru platobných systémov, je vhodné cestovať s celosvetovo obchodovateľnou menou, akými sú americký dolár či euro. "Zameniť peňažné prostriedky na cudziu menu je najvýhodnejšie výberom z bankomatu debetnou platobnou kartou v dovolenkovej destinácii, do ktorej občan cestuje. Vyberať odporúčam hotovosť jednorazovo, iba v takom objeme, ktorý na dovolenke reálne minie a najlepšie v partnerských bankomatoch domovskej banky, aby sa vyhli poplatkom," radí Ďatelinková.



Pri výbere prostriedkov z bankomatov v zahraničí by však mali byť ľudia obozretní a dbať na bezpečnostné pravidlá. Ďatelinková odporúča prekryť klávesnicu bankomatu pri zadávaní číselnej kombinácie PIN kódu, výber realizovať na frekventovaných a nie odľahlých miestach a vždy počkať, kým bankomat vydá hotovosť, platobnú kartu a potvrdenie o výbere. "Najdôležitejšie pri samotnom výbere hotovosti v cudzej mene z bankomatu je voliť si výber bez konverzie. V tom prípade určuje kurz domovská banka. Rovnako to platí aj pri platbe kartou cez POS terminál, keď je podstatné zadávať prepočet transakcie bez konverzie," upozornila Ďatelinková. Ak by si totiž zvolil dovolenkár opačnú možnosť, teda platbu či výber s konverziou, v tom prípade kurz určuje zahraničná banka. "Tento je zväčša nevýhodnejší, pričom takáto transakcia môže byť spojená aj s poplatkom," priblížila Ďatelinková.



Ak dovolenkárovi zostane hotovosť, je vhodnejšie ju zameniť za celosvetovo obchodovateľnú menu ešte v destinácii, v ktorej sa nachádza. Banky totiž nedržia všetky meny, preto môže mať problém po návrate domov s výmenou cudzej meny. Vždy je potrebné si preveriť, či banka s danou cudzou menou obchoduje.