Investori sa snažia vyvodzovať závery na základe správania na trhu. Napríklad pri poklese výnosov štátnych dlhopisov predpokladajú, že ekonomika bude strácať dych. Ale čo keď sú signály zavádzajúce? Čo ak na semafore trhu svieti zelená aj červená súčasne?

Americký Federálny rezervný systém spustil vo februári niekoľko politických programov, ktorých výsledkom bolo obrovské zvýšenie súvahy. Za 13 týždňov poskytol Fed na finančné trhy viac ako 3 bilióny dolárov. Cieľom je zmierniť škody na trhoch s rizikovými aktívami. Kroky takéhoto druhu sa pre vystrašených tvorcov monetárnej politiky stávajú čoraz bežnejšími. V mene účelnosti sa zameriavajú na „záchranu“ finančných trhov.

Na druhej strane, pri vystúpeniach v médiách, členovia Fedu radi uplatňujú protichodné argumenty. „Keby sme neprijali agresívne kroky, všetko by bolo oveľa horšie,“ tvrdia volení úradníci. Nesporne. Nezabúdajme však, na bohatých jednotlivcov a spoločnosti, ako hlavné zdroje finančných prostriedkov na kampaň. Znovuzvolené kurzy pre etablované subjekty dobre korelujú so smerovaním trhu.

Ďalším problémom je, že táto politická reakcia vytvára priestor pre ďalšie problémy. „Hlavným faktorom, ktorý každý deň vyvoláva nové hospodárske omyly… je pretrvávajúca tendencia vidieť iba okamžité účinky danej politiky alebo jej účinky výhradne na osobitnú skupinu a zanedbávať zisťovanie, aké dlhodobé účinky má táto politika pre všetky skupiny. Je to klam s výhľadom na sekundárne následky, “ píše Henry Hazlitt vo svojej knihe Ekonomika v jednej lekcii. „V tom spočíva celý rozdiel medzi dobrou ekonómiou a zlou.“

Pragmatizmus Federálneho rezervného systému je ovplyvňovaný vplyvom bohatých ľudí, šéfov spoločností a politických darcov. Trvaním na tom, že každá akcia bude prijatá bez ohľadu na dlhodobé účinky, sa zabezpečí ochrana ich bohatstva. Fed sa stal od finančnej krízy notoricky známym zástancom vrtuľníkových peňazí na akciovom trhu, ktorý ho chráni pred akýmkoľvek nebezpečenstvom. Je zodpovedný za vytvorenie mimoriadne krehkého systému.

Tento dlhodobý stav má za následok celý rad nepriaznivých dôsledkov. Najhorším môže byť extrémny nárast pasívneho investovania. Pasívne alebo indexové stratégie priťahujú masívne kapitál na úkor aktívnych správcov podielových fondov. Ide o monumentálny odklon od aktívne spravovaných, hodnotovo orientovaných stratégií. Toto prerozdelenie znamená dve veci. Peniaze opúšťajú aktívnych manažérov, ktorí pravidelne držia v priemere 5 % hotovosti a smerujú do pasívnych ETF, ktoré držia menej ako 0,10 % hotovosti. Aktívni manažéri sú ako hliadkujúci policajti, ktorí nadhodnotené akcie predávajú. Títo policajti sú systematicky „financovaní“, ale vo svete pasívneho indexu sa neberie do úvahy ich „hodnota“.







Prečo sú tieto otázky také dôležité?



Po prvé, keď sa 3 alebo 4 bilióny dolárov presunú z aktívne spravovaných fondov s 5 % hotovosťou do fondov s takmer nulovou hotovosťou, 150 až 200 miliárd dolárov z „nových peňazí“ vedie k výbušnému rastu jednotlivých akcií, na ktoré sú pasívne fondy zamerané.



Po druhé, keď sú peniaze prerozdelené do indexových fondov, nikdy sa neberie ohľad na cenu. Keď pasívny fond S&P 500 alebo NASDAQ 100 dostane jeden dolár na investovanie, okamžite investuje do všetkých podkladových akcií. Robí tak pri akejkoľvek cene. Najvyšší decil, zoradený podľa trhovej kapitalizácie, neustále profituje najviac, keď dôjde k prílevu peňazí. Spodné decily tiež profitujú z nadhodnotenia, ale v menšej miere. Akcie, z ktorých nemajú úžitok, nie sú v pasívnom ETF / indexoch. Sú to akcie, ktoré sú často podhodnocované.



Fed je zodpovedný za neefektívnosť trhu rovnakým spôsobom, ako rodič za konanie svojho dieťaťa. Ak sa tvorcovia politiky opakovane ponáhľajú postarať sa o trhy, kedykoľvek sa vyskytnú ťažkosti, investori nikdy nebudú vidieť problémy. Riadenie obozretnosti a rizika sú zanedbávané. Buy-the-dip mentalita sa stáva doktrínou.



V priebehu času vďaka intenzívnej starostlivosti zo strany Fedu, stratili pasívni investori obozretnosť. Koncentrácia pasívneho investovania a jej účinky na ocenenie sú extrémne. Zopár veľkých hráčov je motorom celého indexu S&P 500. Diverzifikácia má menší úžitok, ako tomu bolo v minulosti. Vlastniť rôzne akcie a byť dobre diverzifikovaný pomocou indexových fondov je dnes už márna snaha.