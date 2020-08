Ceny ropy v utorok ráno klesli

dnes 9:01 -

Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v utorok o 7.46 h SELČ predával po 40,67 USD (34,68 eura). To bolo o 34 centov alebo o 0,83 % menej ako v pondelok (3. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v pondelok pripísal 74 centov alebo okolo 1,8 % a uzavrel na 41,01 USD za barel.

Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok o 7.45 h SELČ predával s mínusom 39 centov alebo 0,88 % po 43,76 USD za barel.

V pondelok podporila ceny ropy dobrá nálada na finančných trhoch rovnako ako lepšie než očakávané makroekonomické údaje. Predovšetkým výrazné zlepšenie nálady v priemysle v USA bolo dôvodom nárastu cien čierneho zlata.

Podľa expertov sa v utorok do centra pozornosti investorov opäť dostali obavy z nadmernej ponuky na trhu. Skupina producentských krajín OPEC+ už od začiatku augusta mierna zvýšila ťažbu. Skupina sa dohodla, že od augusta uvoľní dohodnuté obmedzenia ťažby, čo vo výsledku bude znamenať, že na trh dodá v priemere približne o 1,5 milióna barelov ropy denne viac ako v júli.