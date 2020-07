Bitcoin prvýkrát od júna prekročil hranicu 10 000 dolárov

Zdroj: CNBC

Foto: getty images

dnes 10:20 -

Bitcoin naposledy presiahol cenovú hladinu 10 000 dolárov 3. júna a odvtedy neustále klesá. Za posledných 7 dní si však dokázal pripísať takmer o 11 %.

Vijay Ayyar, šéf obchodu na kryptoburze Luno, pre CNBC povedal, že veľkí hráči diskutujú o tom, či predať svoj podiel menším účastníkom trhu, čo by mohlo znížiť cenu a urobiť kryptomenu atraktívnejšou pre väčších obchodníkov, aby jej nakupovali viac. "Nezdá sa, že by sa niečo také udialo," povedal Ayyar. "Ukazuje sa potenciálne opätovné hromadenie zo strany veľkých hráčov, ku ktorému sa pripojili menší obchodníci v snahe vytlačiť BTC vyššie nad 10 000, čo je psychologická hranica. Stále sme neprelomili úroveň 10 500, ak sa tak stane, BTC pravdepodobne dosiahne 15 000 USD. V súčasnosti všetko poukazuje na to,“ dodal.

Minulý týždeň bitcoin rástol, hlavné indexy Wall Street, vrátane indexu S&P 500, klesali. Zlato však v pondelok naďalej rástlo a dosiahlo rekordné hodnoty. Zlato sa považuje za bezpečný prístav v časoch neistoty, bitcoiny sa niekedy nazývajú aj „digitálne zlato“, pričom obhajcovia tvrdia, že by to mohla byť dobrá investícia do bezpečného útočiska. Bitcoiny sa však v poslednom období snažili priblížiť skôr akciovým trhom a sú známe svojou obrovskou volatilitou.

Akciové trhy aj zlato boli podporené nedávnymi balíčkami ekonomických stimulov od vlád a centrálnych bánk na celom svete v snahe pomôcť v boji proti ekonomickému prepadu spôsobeného koronavírusovom. Európska únia minulý týždeň odklepla plán obnovy za takmer 2 bilióny eur. Okrem toho investori pozorne sledujú početné snahy získať vakcínu proti koronavírusu, ktoré sa vyvíjajú po celom svete. Ayyar uviedol, že bitcoiny by mohli mať z týchto stimulačných opatrení úžitok, ako aj nádeje na možné očkovanie. "Domnievam sa, že aj vďaka vládam, ktoré vyhlasujú bezprecedentné stimulačné balíčky ..., na trhoch uvidíme pokračujúcu vzostupnú dynamiku. Vrátane akcií aj zlata. A v tomto ohľade budú nasledovať BTC a krypto. To, že by už mohla byť vakcína na dosah, nie je dôvod na to, aby sa trend v blízkej budúcnosti zmenil na medvedí,“ uzavrel Ayyar.