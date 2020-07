Európa sa chystá uvoľniť reguláciu investičných aktivít

Zdroj: CNBC

Foto: TASR/AP

dnes 15:49 -

„Zajtra predstavíme cielený balík opatrení na uľahčenie financovania európskych spoločností prostredníctvom kapitálových trhov, takže to bude cielený pozmeňujúci a doplňujúci návrh k Mifid,“ povedal výkonný viceprezident Európskej komisie Valdis Dombrovskis pre CNBC.

V návrhu sa načrtne nová „zjednodušená schéma oživenia, ktorá umožní spoločnostiam ísť na finančné trhy s cieľom zvýšiť kapitál, dôjde k určitým zjednodušeniam v oblasti sekuritizácie a tiež sa pozrieme na otázku oddelenia obchodných a výskumných zložiek a ako to ovplyvňuje najmä malé a stredné podniky a ako by sa to dalo riešiť,“ dodal Dombrovskis.





Cieľom oddelenia obchodných a výskumných zložiek bolo dosiahnuť, aby boli akciové odporúčania úplne nezávislé od obchodných operácií. Pravidlá však viedli mnohých maklérov k zastaveniu zverejňovania prieskumu o menších firmách ako spôsobu zníženia nákladov.

Mifid ovplyvňuje obchodovanie aj v iných jurisdikciách, napríklad keď sa americký veriteľ snaží predať finančné nástroje klientovi so sídlom v EÚ. Očakáva sa, že Spojené kráľovstvo bude v čase prijatia nových pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov mimo EÚ, ale môže prijať dodržiavanie týchto pravidiel.

Revízia prichádza len niekoľko dní po tom, ako EÚ dosiahla prielomovú dohodu, ktorá umožní Komisii získať až 750 miliárd eur, čo je niečo, čo doteraz 27-členný blok nikdy neurobil. Členské štáty však ešte musia prísť na to, ako splatia tento nový dlh. Budú musieť uplatňovať nové dane na úrovni EÚ alebo zvyšovať svoje vlastné príspevky do spoločného rozpočtu EÚ. Dombrovskis v rozhovore pre CNBC uviedol, že Komisia „čoskoro“ predloží podrobné návrhy na nové dane. Táto otázka je zvlášť citlivá z dvoch dôvodov. Po prvé, medzi vládami 27 členských štátov EÚ zatiaľ neexistuje zhoda v otázke zavádzania nových poplatkov. A po druhé, existujú obavy z potenciálnych odvetných opatrení zo Spojených štátov, najmä ak EÚ schváli spoločnú digitálnu daň.