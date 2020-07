Slovensko bude mať z EÚ k dispozícii viac ako 40 miliárd eur

dnes 11:16 -

Slovensko dostane v nasledujúcich rokoch z Európskej únie (EÚ) 34,1 miliardy eur a spolu so zvýhodnenou pôžičkou z fondu obnovy bude mať k dispozícii viac ako 40 miliárd eur. Krajina by tak mala priemerne ročne minúť na projekty rekordných viac ako šesť miliárd eur. Povedal to v utorok po prílete z bruselského samitu lídrov krajín EÚ premiér Igor Matovič (OĽaNO).