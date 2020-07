Šéfka ECB: EÚ potrebuje ambicióznu dohodu, nie rýchlu a za každú cenu

Zdroj: ČTK;Bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 10:26 -

Únijní lídri už tretí deň rokujú v Bruseli o fonde obnovy v bezprecedentnom objeme 750 miliárd eur, ktorý má pomôcť ekonomikám zasiahnutým koronavírusom.

"Dohoda lídrov by v ideálnom prípade mala byť ambiciózna čo do rozsahu a zloženie toho balíka, zhruba podľa toho, čo už navrhla Európska komisia (EK)," povedala šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) agentúre Reuters.

"Z môjho pohľadu je lepšie dohodnúť sa na ambicióznom fondu podľa toho návrhu, aj keby to zabralo o trochu viac času. Bola by som rada, keby sa lídri dohodli na niečom, čo bude ambiciózna, než aby to bolo rýchlo, "dodala.

Návrh na schválenie fondu obnovy, ktorý by mal európskej ekonomike pomôcť dostať sa z najhlbšej recesie od druhej svetovej vojny, medzi lídrami stále nenašiel dosť zástancov. Predstavitelia jednotlivých krajín EÚ sa sporia najmä o tú časť fondu, ktorá počíta s priamymi platbami, pretože to je nevratná časť pomoci.

Komisia pôvodne navrhla, aby na priame platby išlo 500 miliárd eur a zvyšných 250 miliárd eur tvorili úvery. Predseda Európskej rady Charles Michel už čiastočne pristúpil na námietky šetrných krajín pod vedením Holandska a navrhol, že časť pomoci zložená z grantov bude nižšia. V tejto otázke ale stále nie je jasno.

Čiastku 750 miliárd eur si pritom komisia plánuje požičať na finančných trhoch, čo by znamenalo, že sa za tento dlh zaručia všetky členské štáty. To sa časti krajín nepáči.

Agentúra Bloomberg dnes ráno uviedla, že podľa jej zdrojov je skupina fiškálne konzervatívnych krajín, tj.Dánsko, Rakúsko, Holandsko a Švédsko, pripravená kývnuť na návrh zahŕňajúci 390 miliárd euro pomoci vo forme grantov. Posledný upravený návrh počítal s rozdelením celkových 750 miliárd eur na 450 miliárd vo forme grantov a 300 miliárd vo forme úverov. Štvorica krajín tzv. Frugal four má už od začiatku rokovaní problém s objemom pomoci určenej na granty. Ak by sa lídri zhodli na ďalšom osekanie, rokovania by sa posunuli do finálnej fázy.