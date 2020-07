Ekonomika USA čelí výrazným rizikám, zotavovanie bude pravdepodobne dlhé

dnes 20:01 -

Americká ekonomika by mala v dôsledku pandémie nového koronavírusu klesnúť tento rok o 6,6 %, opätovný rast nových prípadov infekcií a systémový rast chudoby však môžu tento výhľad ešte zhoršiť. Uviedli to zástupcovia Medzinárodného menového fondu (MMF) po ukončení pravidelného hodnotenia ekonomiky na základe článku IV.

Zástupcovia fondu poukázali aj na ďalšie riziká pre americkú ekonomiku. Medzi ne zaradili výrazný rast vládneho a firemného dlhu, ako aj riziko dlhého obdobia nízkej či dokonca negatívnej inflácie. "Je tu obrovské množstvo neistôt spojené so šírením nového koronavírusu. Ozdravenie ekonomiky a návrat aktivity na úroveň spred pandémie si pravdepodobne vyžiada dlhší čas," uviedli.

Podľa fondu americká vláda konala rýchlo s cieľom chrániť ľudí a podniky, avšak na zvýšenie dopytu a podporu tých najzraniteľnejších bude potrebné urobiť ďalšie kroky. Zástupcovia fondu poukázali najmä na fakt, že kríza zasahuje obzvlášť chudobných Američanov a rasové menšiny a povedie k systémovému zvyšovaniu chudoby. To by znamenalo zvýšenie rizík pre celkovú ekonomiku a mohlo by prispieť k sociálnym nepokojom.

Ako zástupcovia MMF dodali, rizikom do budúcnosti je, že veľký podiel americkej populácie bude musieť zápasiť s výrazným poklesom životnej úrovne a rozsiahlymi ekonomickými problémami niekoľko rokov. To môže viesť k ďalšiemu poklesu dopytu a na dlhšie obdobie skomplikovať možnosti hospodárskeho rastu. Zároveň uviedli, že USA by mali ustúpiť od politiky obchodných reštrikcií a zvyšovania dovozných ciel, ktorá podľa fondu oslabuje stabilitu svetového obchodu.