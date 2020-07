Po štvormesačnej pauze sa opäť spustia lety do Veľkej Británie

dnes 15:01 -

Po štvormesačnej pauze sa opäť spustia lety z Bratislavy do Veľkej Británie. Médiá o tom v piatok informovala hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

Prvý prílet z Veľkej Británie, z Londýna-Lutonu do Bratislavy, je naplánovaný v pondelok (20. 7.) o 15.50 h s následným odletom do Londýna o 16.25 h. "V utorok 21. júla o 6.30 h odletia prví cestujúci do Londýna-Stanstedu," priblížila hovorkyňa. V stredu (22. 7.) je zase plánovaný odlet do Manchestru a vo štvrtok (23. 7.) aj do Birminghamu a Edinburghu. Lety na obe londýnske letiská sú od augusta v pláne s frekvenciou päťkrát týždenne, do ostatných destinácií sa bude lietať dvakrát do týždňa.

Ako pripomenula Ševčíková, počas zákazu letov z dôvodu pandémie nového koronavírusu sa uskutočnilo z Veľkej Británie niekoľko repatriačných letov, keďže z Anglicka a do nej odlieta z bratislavského letiska štatisticky najviac cestujúcich.

"Po spustení pravidelných liniek z Veľkej Británie stúpne počet pravidelných letov z Letiska M. R. Štefánika zo súčasných 10 pravidelných liniek (Cyprus - Pafos, Grécko - Solún, Korfu, Írsko – Dublin, Španielsko – Palma de Mallorka, Malaga, Taliansko – Alghero, Chorvátsko – Split, Bulharsko – Sofia, Burgas) na 15 pravidelných liniek (Londýn-Stansted, Birmingham, Manchester, Edinburgh, Londýn-Luton)," dodala hovorkyňa letiska. Pre porovnanie – vlani v tomto období mohli cestujúci z Bratislavy využiť 49 pravidelných liniek.

Ako dodala hovorkyňa, lety do Londýna-Lutonu a z neho prevádzkuje z Bratislavy letecká spoločnosť Wizz Air, lety do ostatných britských destinácií zabezpečuje dopravca Ryanair. Od zimného letového poriadku (od konca októbra) by podľa slov Ševčíkovej mala pribudnúť aj pravidelná linka z Bratislavy do destinácie Leeds-Bradford vo Veľkej Británii.