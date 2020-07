5 rád, ako platiť a vyberať peniaze za hranicami Slovenska

Zdroj: Home Credit

Foto: SITA/AP; getty images

dnes 9:49 -

Či už cestujete len do susednej krajiny alebo aj do vzdialenejšej destinácie, vždy je dobré mať po ruke debetnú alebo kreditnú kartu. Vo väčšine prípadov, v reštauráciách, obchodoch, hoteloch alebo požičovniach v cudzine sa totiž dá bežne platiť kartou. Na druhej strane v malých prevádzkach, bufetoch alebo trebárs na trhoch budete nezriedka potrebovať aj miestnu hotovosť.

Radšej platiť kartou, ako stále vyberať peniaze z bankomatov

Základné pravidlo znie - všade, kde je to možné, plaťte radšej kartou. Nielen, že je to pohodlnejšie a rýchlejšie, ale ešte niečo na tom môžete ušetriť. „Je to lacnejšie, ako vyberať hotovosť v miestnej mene z bankomatov. Zväčša sa totiž nevyhnete poplatku za každú takúto transakciu. Ak vlastníte platobné karty Mastercard aj Visa, môže sa vám hodiť, ak budete mať k dispozícii na dovolenke obidve. Niekde totiž preferujú karty od jednej z týchto spoločností, inde zase od tej druhej,“ radí hovorkyňa spoločnosti Home Credit pre Slovenskú a Českú republiku Linda Bilal. V Európe pochodíte s kartami od oboch firiem. Mimo nášho kontinentu, napríklad v Amerike, je však akceptovanejšia Visa a embosované karty.

Overte si platnosť kariet a taktiež ich denné limity

Ešte pred tým, ako sa začnete baliť na dovolenku, skontrolujte si, kedy presne sa končí platnosť vašich platobných kariet, čo nájdete uvedené priamo na ich prednej strane. Ak sa pri platbe nechcete dostať do trápnej či nepríjemnej situácie, taktiež si vopred overte maximálny denný limit jednotlivých kariet, aby ste sa „nepopálili“ predovšetkým pri vyššej platbe napríklad za ubytovanie či za prenájom auta na dlhšiu dobu. Túto informáciu si nájdete v internetovom bankovníctve, kde sa dá väčšinou limit aj upraviť podľa vašich aktuálnych potrieb.





Majte k dispozícii aj lokálnu menu

Nezabudnite ani na to, že bez miestnej hotovosti sa niekde jednoducho nezaobídete. Predovšetkým na odľahlejších miestach mimo väčších turistických centier alebo za občerstvenie na pláži, v horách či za nákup na miestnom trhu platobnou kartou nezaplatíte. Už len pri ceste autom do okolitých krajín, kde sa neplatí eurom, sa vám teda určite budú hodiť v peňaženke aspoň nejaké koruny, kuny, forinty alebo zloté.

Hotovosť určite nevyberajte kreditkou, pozor aj na prepočet

Pokiaľ teda potrebujete hotovosť v miestnej mene, určite ju v dovolenkovej destinácii nevyberajte z bankomatov kreditnou kartou, ale vždy debetnou. „Zvyčajne totiž za výber hotovosti zaplatíte vysoký poplatok, a navyše sa na hotovostné transakcie pri väčšine kreditných kariet nevzťahuje bezúročné obdobie. V prípade, že chcete ušetriť na poplatkoch za výber, preferujte bankomaty vašej banky, respektíve skupiny, do ktorej patrí,“ pripomína Linda Bilal. Ak vám v zahraničí pri výbere tamojšej hotovosti bankomat ponúkne možnosť použiť dynamický prepočet meny, teda priame zúčtovanie transakcie v eurách, väčšinou je výhodnejšie si zvoliť z ponuky lokálnu menu, čiže vybrať peniaze bez tohto prepočtu. Transakcia by tak mala byť zúčtovaná kurzom kartovej spoločnosti, ktorý je spravidla lepší, ako ten, ktorý vám ponúkol bankomat.

Kreditná karta môže poslúžiť aj ťažkých chvíľach

Kreditka môže byť niekedy nenahraditeľná. Napríklad pri rezervácii ubytovania alebo v požičovni áut si ju od vás môžu vyžiadať a bez nej jednoducho nepochodíte. Netreba zabúdať ani na ďalšie benefity, ktoré prináša kreditná karta. „V rámci nej totiž máte navyše väčšinou zahrnuté aj asistenčné služby, ktoré vám môžu pomôcť v kritických životných situáciách. Niektoré karty prostredníctvom asistenčných služieb sprostredkúvajú napríklad okamžitú pomoc pri autonehode či náhlej hospitalizácii,“ dodáva Linda Bilal zo spoločnosti Home Credit.