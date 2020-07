Panika drobného investora: Kedy je pravý čas na predaj akcií?

Zdroj: awealthofcommonsense

Panika na trhu nie je nikdy vhodným časom na zbavenie sa akcií. Predať akcie a čakať na vhodný čas pre ich opätovný nákup, tiež nie je najlepší nápad. Časovanie trhu je náročná disciplína a nie je vhodné na investovanie, ktorého zmyslom je ochrana hodnoty peňazí a ich zhodnotenie. Ocenenie, ako nástroj pre hľadanie investičných príležitostí, je zradné a v obdobiach prudkých prepadov cien akcií nefunguje prakticky vôbec. Medvedí trh je skrátka najhoršie obdobie na akékoľvek rozhodnutie týkajúce sa zloženia portfólia. Tak potom kedy predávať akcie?

Rebalansovanie portfólia

Predávať všetko naraz a potom zase nakupovať v "pravú chvíľu" môže niekedy fungovať, ale ako dlhodobý prístup sa nič také nedá odporučiť. Bez vopred daných pravidiel sa skôr stane to, že investor bude predávať a nakupovať v nevhodný čas. Pravidelné rebalansovanie podľa vopred stanoveného harmonogramu má výhodu v tom, že akcie sa predávajú po raste, pretože ich podiel v portfóliu po danom období príliš vzrastie, a nakupujú sa po poklesoch. Neznamená to vždy nákup na dne a predaj na vrchole, ale to ani nie je cieľ.

Diverzifikácia

Mnoho ľudí investuje výhradne do akcií. To môže byť pre mladých investorov s veľkou toleranciou k riziku dobrý prístup so skvelými výsledkami. Keď sa ale blíži koniec investičného horizontu (napríklad odchod do dôchodku a podobne), nie je na škodu portfólio diverzifikovať a prikúpiť menej rizikové aktíva. Ide o to, aby investor nemusel predávať v čase, keď k tomu bude donútený divokým medvedím trendom.





Nepodarené investície

Tí, ktorí investujú do koncentrovaných portfólií alebo špeciálnych ETF, môžu po čase zistiť, že sa zvolená stratégia nezhoduje s ich investičným cieľom, rizikovým profilom a podobne. Je ťažké urobiť rázne rozhodnutie a zmeniť zloženie portfólia, pretože mnoho investorov má pocit, že môže čoskoro prísť zmena k lepšiemu, že po predaji akcií príde rally a tak ďalej. To sú však argumenty, ktoré majú presvedčiť tých, ktorí prehrávajú. Rozumným riešením je zmena portfólia a prístupu smerom, ktorý viac vyhovuje danému investorovi.

Úspešné investície

Keď sa investorovi podarí nazhromaždiť 20 až 25násobok očakávaných životných nákladov počas dôchodku, môže si položiť otázku, či má význam pokračovať v rovnakom tempe. V časoch, kedy dlhopisy ponúkali zaujímavé úroky, bolo ľahšie sa zbaviť časti akcií a užívať si bezrizikový výnos. V súčasnosti musí investor viac premýšľať o svojich budúcich výdavkoch, ale aj tak má zmysel uvažovať o znížení váhy akciovej zložky v portfóliu, ktorá môže znamenať zbytočne veľké riziko.

Zmena hlavných faktorov

To, že si investor určí investičný horizont na 30 rokov a dovtedy nechce nič riešiť, neznamená, že to tak nakoniec aj bude. Investičný horizont sa môže zmeniť z akéhokoľvek dôvodu, vyššie príjmy môžu znamenať zmenu rizikového profilu smerom ku konzervatívnejšiemu uvažovaniu a tak ďalej. Trhy samotné sa tiež v čase menia, takže to, čo rozhodovalo o alokácii do akcií pred desiatimi rokmi, už v súčasnosti platiť nemusí. Už pri zostavovaní portfólia by mal investor myslieť na to, aké sú jeho priority dnes a aké by teoreticky mohli byť za desať alebo dvadsať rokov.