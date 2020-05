Vakcína – cesta k miliardám dolárov. Týždeň vo svete

Zdroj: across

Foto: shutterstock

dnes 8:00 -

Napätie medzi USA a Čínou eskalovalo po tom, ako Donald Trump obvinil Čínu zo svetovej pandémie COVID-19. Na scéne sa objavil nový sud s pušným prachom. Čínska ľudová strana vo štvrtok predložila sprísnenie tzv. bezpečnostného zákona. Navrhuje zlepšenie právneho systému a mechanizmov vymožiteľnosti práva. Dôvodom sprísnenia zákona je, že Hongkong predstavuje čoraz vyššie bezpečnostné riziká. Starostka Hongkongu Carrie Lam prehlásila, že bude plne spolupracovať s čínskou vládou na zavedení nového zákona. Miestni aktivisti hovoria o konci Hongkongu. Situáciu sprevádzajú občianske nepokoje a šíri sa správa, že starostka predala Hongkong Číne. D. Trump už vo štvrtok reagoval, že ak Čína nestiahne svoj návrh, spustí protiopatrenia. Čína odpovedala USA rovnakou mincou. Hongkong je ich vnútornou záležitosťou a akékoľvek zasahovanie bude sprevádzať nekompromisná reakcia. Miestny akciový index – Hang Seng klesol o viac ako 5 % v priebehu jedného dňa.

Preteky v hľadaní vakcíny

Firma, ktorá prinesie na trh funkčnú vakcínu s potrebným klinickým testovaním, bude mať v rukách kľúč k miliardám dolárov. Prvé odhady hovoria, že do konca roka 2020 by mal byť dopyt na úrovni 1,5 mld. vakcín. Preto sú tieto preteky pre vývojové laboratóriá také atraktívne. Investori vidia v akciách biotechnologických firiem vidinu rýchlych ziskov. Pozitívne správy z laboratórií, ktoré prúdia na trh, dokážu cenu akcií vyhnať vyššie aj o desiatky percent. Takéto krátkodobé špekulácie môžu priniesť vyšší výnos, ale aj vyššie riziká. Nikto nevie, či sa vývoj vakcíny podarí danej firme dotiahnuť do konca, alebo či bude vakcína efektívna aj v prípade druhej vlny COVID-19. Rast ceny akcií je v takýchto prípadoch často postavený na vzdušných zámkoch. Dlhodobých investorov však ponechávajú takéto udalosti chladnými. Správna diverzifikácia ich portfólia im prináša dlhodobé výnosy bez ohľadu na to, kto preteky v hľadaní vakcíny vyhrá.

Chudobný týždeň

Týždeň v USA začne sviatkom Memorial Day. Miestni si budú pripomínať padlých amerických vojakov. Burzy v USA budú zatvorené. Zvyšok týždňa bude pomerne chudobný na ekonomické výsledky, ktoré by mohli pohnúť cenami aktív. Jedným z mála významnejších faktorov môže byť report ECB o stabilite finančného sektora. V súvislosti s pandémiou sa veľa vecí zmenilo a trh zaujíma, či bankové domy zvládnu túto situáciu bez výraznejších škôd.

Prečítajte si: Víťazi a porazení na svetových trhoch