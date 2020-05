Nové Mesto spustí pilotné parkovanie na Tehelnom poli 1. októbra

dnes 10:31 -

Bratislavské Nové Mesto spustí pilotnú zónu rezidentského parkovania v okolí Tehelného poľa 1. októbra. Rozhodli o tom miestni poslanci, keď v utorok schválili posun účinnosti všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Pôvodne malo nariadenie začať platiť od 1. mája, spustenie pilotného projektu však musela mestská časť pre pandémiu nového koronavírusu presunúť.

V praxi by mal systém fungovať tak, že počas dňa bude možné v zóne parkovať bez obmedzení, avšak v čase od 18.00 h do 8.00 h nasledujúceho dňa budú mať oprávnenie zaparkovať v zóne len držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. Kto bude mať nárok na niektorú z uvedených parkovacích kariet, vysvetľuje samospráva na svojej webovej stránke, a to vrátane samotného znenia VZN, kde sú uvedené aj ceny týchto kariet.

Pre elektrické vozidlá, s výnimkou hybridných elektrických vozidiel, bude poskytnutá 50-percentná zľava z príslušnej výšky úhrady. "Pre vozidlá prepravujúce fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu alebo má praktickú slepotu, alebo úplnú slepotu oboch očí, označené parkovacím preukazom podľa osobitného predpisu sa poskytuje zľava 90 percent z príslušnej výšky úhrady," uvádza sa tiež vo VZN.

Mestská časť zároveň upozorňuje na to, že spustením rezidenčného parkovania prestanú platiť staré vyhradené parkovacie miesta a nebudú vydávané nové. Občania so ZŤP budú však môcť parkovať za rovnakých podmienok naďalej. Parkovanie bude možné len na vyhradených parkovacích miestach, nie na chodníkoch. Poplatok za parkovanie bude možné uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie či SMS. Oprávnenie na riešenie priestupkov bude mať mestská a štátna polícia.

Mestská časť, ktorá pripravuje ďalšie parkovacie zóny, zverejnila na svojej stránke aj odpovede na najčastejšie otázky obyvateľov v súvislosti s parkovaním.

Miestne zastupiteľstvo schválilo pôvodné VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v decembri 2019. Ide o základný dokument, ktorý určuje základné pravidlá pre rezidenčné parkovanie zvýhodňujúce miestnych obyvateľov.