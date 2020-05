Mali by sme sa prispôsobiť životu s koronavírusom, vakcíny sa dočkať nemusíme

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 9:45 -

Niekoľko týždňov pred plánovaným harmonogramom Conte otvára reštaurácie, bary a plážové zariadenia. Rovnako od pondelka sú obnovené bohoslužby a riadne otvorené obchody. "Stojíme pred vypočítaným rizikom, s vedomím ... že epidemiologická krivka sa môže vrátiť späť," uviedol Conte "Konfrontujeme sa s týmto rizikom a musíme ho akceptovať, inak by sme sa nikdy nemohli znovu naštartovať." Predpokladá sa, že talianska ekonomika sa tento rok zníži o 9 % v dôsledku koronavírusu v dôsledku dlhého a prísneho blokovania.

Conte dodal, že Taliansko si „nemôže dovoliť“ čakať, kým sa vyvinie vakcína. Odborníci tvrdia, že sme mesiace, ak nie roky vzdialení od sprístupnenia vakcíny pre všetkých.

Britský premiér Boris Johnson, ktorý bol minulý mesiac hospitalizovaný kvôli COVID-19, v nedeľu špekuloval, že vakcína sa nemusí vyvinúť vôbec, a to napriek obrovskému globálnemu úsiliu. "Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme našli vakcínu," napísal Johnson Mail on Sunday. "Zostáva ešte veľmi dlhá cesta a musím byť úprimný, že k vytvoreniu vakcíny nemusí vôbec prísť."





Podľa Johnsona Británia podnikla „detské kroky“ k opätovnému otvoreniu, „pokúšala sa urobiť niečo, čo predtým ešte nebolo potrebné urobiť – vytiahnuť krajinu z úplnej blokácie“. "Napriek tomuto úsiliu musíme uznať, že s týmto vírusom budeme možno musieť ešte nejaký čas žiť," napísal Johnson. Konzervatívny líder uviedol, že Spojené kráľovstvo musí nájsť nové spôsoby kontroly vírusu, vrátane väčšieho testovania ľudí, ktorí majú príznaky a sledovania kontaktov infikovaných ľudí.

K vakcíne sa cez víkend vyjadril aj predseda Fedu Jerome Powell. "Z dlhodobého a strednodobého hľadiska by vaša stávke nemala byť proti americkej ekonomike. Americká ekonomika sa zotaví,“ uviedol Powell v rozhovore pre televíziu CBS. Poznamenal, že zotavenie bude pravdepodobne závisieť od toho, či sa budú Američania cítiť bezpečne. "Za predpokladu, že nepríde druhá vlna koronavírusu, myslím si, že v druhej polovici roka uvidíte, ako sa ekonomika zotavuje," uviedol šéf centrálnej banky. Dodal však, že „ak by sa hospodárstvo úplne zotavilo... možno by sme museli čakať na príchod vakcíny.“

Koronakríza si v USA vyžiadala 36,5 milióna nezamestnaných, čo je 14,7 %. "Je to obdobie veľkého utrpenia a ťažkostí a prichádza to tak rýchlo a s takou silou, že sa to ani nedá vyjadriť slovami, ktoré by opisovali tú bolesť, ktorú ľudia cítia, a neistotu, ktorú si uvedomujú," uviedol Powell.

Aj bývalý riaditeľ Národnej hospodárskej rady, Gary Cohn, súhlasil s Powellovým názorom o potrebe vakcíny. očkovania. Cohn tiež zdôraznil potrebu oživenia ekonomiky. "Ak naozaj cheme, aby sa ľudia vrátili do práce, o čom hovorí predseda Powell, musíme znovu otvoriť ekonomiku," uviedol Cohn.

Podľa odborníkov z Johns Hopkins University sa podceňuje skutočnú daň z pandémie. Koronavírus infikoval podľa ich údajov viac ako 4,6 milióna ľudí na celom svete a zabil viac ako 312 000 ľudí. Európa zaznamenala najmenej 160 000 úmrtí a USA nahlásili viac ako 88 000 mŕtvych