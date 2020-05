FCA môže v Taliansku požiadať o štátom garantované úvery

dnes 15:01 -

Taliansky premiér Giuseppe Conte v sobotu (16. 5.) povedal, že taliansko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) môže požiadať o štátom garantované úvery, aj keď jej centrála je zahraničí.

"Hovoríme o talianskych závodoch, ktoré dávajú prácu mnohým talianskym pracovníkom," povedal Conte na tlačovej konferencii. Talianske médiá predtým priniesli správu, že koncern FCA požiadal o štátom garantované úvery v hodnote zhruba 6,5 miliardy eur.

Fiat v roku 2014 presunul svoje zákonné sídlo do Holandska a daňovú rezidenciu do Británie. Stalo sa to po tom, ako v tom roku dokončil úplnú fúziu s americkou automobilkou Chrysler a vytvoril koncern FCA.

Automobilka v sobotu potvrdila, že rokuje s talianskou vládou "o získaní garancií" od talianskej exportnej úverovej agentúry SACE v rámci nedávno schváleného dekrétu na podporu likvidity firiem. "Začali sa diskusie s najväčšou talianskou bankovou skupinou Intesa Sanpaolo týkajúce sa 3-ročnej úverovej linky určenej výhradne na financovanie aktivít FCA v Taliansku," uviedla vo svojom stanovisku automobilka. Dodala, že to takisto poskytne podporu pre okolo 10.000 malých a stredných firiem pôsobiacich v oblasti dodávateľského automobilového dodávateľského reťazca v Taliansku.