Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 9:01 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 20. týždni:Oslo 12. mája - Nórsko plánuje v tomto roku minúť rekordných 382 miliárd korún (34,58 miliardy eur) zo svojho ropného fondu na zvládnutie dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Koronakríza núti Nórsko, ktoré má najväčší štátny investičný fond na svete, aby sa pustil do historického predaja aktív s cieľom vygenerovať hotovosť.Washington 13. mája - Spojené štáty zaznamenali v apríli rekordný rozpočtový deficit, keď v dôsledku pandémie nového koronavírusu klesli príjmy do štátneho rozpočtu a z rovnakého dôvodu vláda prudko zvýšila výdavky. Ministerstvo financií oznámilo, že rozpočtový schodok dosiahol v apríli 738 miliárd USD (679,68 miliardy eur).Brusel 13. mája - Európska komisia (EK) v stredu oznámila, že došlo k niekoľkým personálnym výmenám na jej generálnych riaditeľstvách. Jedno z nových vymenovaní sa týka aj Františka Bernadiča, bývalého podpredsedu Štatistického úradu SR. Podľa oznámenia EK bol vymenovaný za riaditeľa útvaru pre makroekonomickú štatistiku na Generálnom riaditeľstve Eurostat (ESTAT). Eurostat je štatistický úrad EÚ.Wolfsburg 13. mája - Nemecká automobilka Volkswagen (VW) pozastaví výrobné linky, ktoré sa len nedávno otvorili po zrušení obmedzení spojených s pandémiou nového koronavírusu. Dôvodom je nízky dopyt. V hlavnej centrále skupiny vo Wolfsburgu budú úplne odstavené dve montážne linky a na ďalšej sa bude tento mesiac pracovať len štyri dni v týždni.Brusel 14. mája - Európska komisia podala na pôde Súdneho dvora Európskej únie žalobu na Rakúsko za takzvanú indexáciu prídavkov na deti. Podľa EK je takáto legislatíva diskriminačná a porušuje právo Európskej únie. Indexácia, ktorú rakúska vláda presadila od roku 2019, sa týka prídavkov na deti cudzincov z krajín EÚ a zo Švajčiarska pracujúcich v Rakúsku, ak ich deti vyrastajú v domovskej krajine. Podľa tejto legislatívy sa prídavky upravujú podľa životných nákladov v krajine, kde dieťa žije.Washington 14. mája - Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, síce klesol tesne pod hranicu 3 miliónov, ale analytici očakávali, že sa zníži ešte viac. Navyše stále zostáva vysoký, radovo v miliónoch, už ôsmy týždeň po sebe, keďže ekonomika zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.Luxemburg 15. mája - Ekonomika eurozóny v 1. štvrťroku 2020 klesla medzikvartálne o 3,8 % a v celej Európskej únii (EÚ) sa znížila o 3,3 %. Zamestnanosť v oboch blokoch v sledovanom období klesla o 0,2 %. Ukázali to v piatok spresnené údaje európskeho štatistického úradu Eurostat.Brusel 15. mája (TASR) - Európsky parlament (EP) aj v súvislosti negatívnymi dosahmi pandémie nového koronavírusu požaduje rozsiahly balík ozdravných opatrení zameraný na potreby občanov, ktorý sa bude opierať o dlhodobý rozpočet EÚ. Vyplýva to z uznesenia o budúcom viacročnom finančnom rámci (VFR) a pláne hospodárskej obnovy EÚ, ktoré v piatok schválili poslanci EP. Nový Fond pre obnovu a transformáciu má mať k dispozícii dva bilióny eur. Fond by mal byť financovaný pomocou dlhodobých účelových dlhopisov obnovy zaručených silou rozpočtu EÚ.