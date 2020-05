Ceny ropy vzrástli druhý týždeň v rade, cena Brentu uzavrela blízko 31 USD/barel

včera 11:16 -

Počet aktívnych ropných vrtov v USA klesol v tomto týždni o 34 na 374, čo predstavuje historické minimum. Aktivitu ropných firiem ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá výrazne znížila dopyt po rope.

Tempo znižovania produkcie zo strany ropných firiem v Severnej Amerike je rýchlejšie, než analytici očakávali. V súčasnosti sa predpokladá, že do konca júna dosiahne redukcia ťažby približne 1,7 milióna barelov denne.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli vzrástla na záver piatkového obchodovania (8. 5.) o 1,51 USD (5,13 %) a obchodovanie uzatvorila na úrovni 30,97 USD (28,56 eura) za barel. Za celý týždeň zaznamenala rast o vyše 18 %, pričom to znamená týždenný rast druhý týždeň po sebe.

Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom uzatvorila piatkové obchodovanie na úrovni 24,74 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 1,19 USD alebo 5,05 %. Aj cena WTI zaznamenala druhý týždenný rast po sebe, pričom za tento týždeň vyskočila zhruba o 33 %.

Trhy teraz čakajú najmä na plnenie novej dohody štátov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom. Krajiny, ktoré spoločne tvoria zoskupenie OPEC+, sa začiatkom apríla dohodli na znížení ťažby o rekordných 9,7 milióna barelov denne, a to s platnosťou od 1. mája. Niektorí analytici sú však skeptickí a obávajú sa, že neskoršie údaje z trhu môžu ukázať problémy s dodržiavaním dohody.