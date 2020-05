Adekvátna reakcia na krízu: Európe pomôže zonácia, zachránila by turistický ruch

Zdroj: voxeu

dnes 9:02 -

Ekonóm Bary Pradelski a matematik Miquel Oliu-Barton, navrhujú rozdelenie krajiny na červené a zelené regióny. V tých prvých nie je vírus pod kontrolou a v tých druhých áno. Podobný prístup potom môže byť aplikovaný v oblasti turistického ruchu.

Predpokladajme, že Bavorsko bude považované za zelený, teda bezpečný región. To isté môže platiť o niektorom gréckom ostrove. Pohyb osôb medzi týmito zónami je potom rovnako bezpečný ako pohyb osôb medzi zelenými regiónmi v jednom štáte. Takže aj európske krajiny by sa rozdelili na regióny, v ktorých epidémia pod kontrolou je a v ktorých nie je. Následne by sa vytvorili zelené prepojenia medzi tými, ktoré sú bezpečné.

Vytvorenie samotných zóny by podľa vedcov nemalo byť problematické, čo ukazujú aj skúsenosti z Francúzska a Španielska, kde sa o niečo podobné už pokúšajú. Európska komisia by však mala mať pod svojou kontrolou nezávislé testovanie a nejaká spoločná európska organizácia by mala poverenie udeľovať zelený status tak, aby boli uplatňované jednotné štandardy.





Vytváranie zón by bolo možné len vďaka celoeurópskej koordinácii a vedci sa domnievajú, že to je príležitosť pre celú Európsku úniu, ktorá je doteraz obviňovaná z pomalej a neadekvátne reakcie na krízu. "Pevne veríme, že celoeurópske zelené zóny sú jedinečnou príležitosťou, aby EÚ ukázala svoju silu tým, že vytvorí pre všetky strany výhodnú situáciu a nedovolí, aby letná sezóna padla za obeť COVID-19," píšu vedci.

Vedci dodávajú, že tento systém by viedol aj k tomu, že jednotlivé regióny by mali záujem, aby boli vyhlásené za zelené, a teda ľudia v nich by boli motivovaní, aby sa správali primerane. Turistický ruch generuje 30 % HDP v Grécku, 20 % HDP v Chorvátsku a 14 % v Španielsku, takže motivácia by v týchto krajinách mala byť veľká.