Za priemerný plat si Slováci môžu kúpiť najviac benzínu od druhej svetovej vojny

Zdroj: TASR

Foto:TASR/Radovan Stoklasa

včera 13:31 -

Vodiči si za svoj hrubý mesačný plat môžu zakúpiť takmer štyrikrát viac benzínu ako v roku 1953 a dokonca takmer päťkrát viac ako v roku 1990. Vyplýva to z analýzy hlavného ekonóma Czech Fund Lukáša Kovandu a aktuálnych údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Priemerná cena 95-oktánového benzínu sa koncom apríla podľa údajov ŠÚ prepadla na 1,101 eura a cena motorovej nafty poklesla na 1,039 eura. Za priemernú nominálnu mesačnú mzdu v hospodárstve vo výške 1177 eur, ktorú štatistici zaznamenali koncom minulého roka, je možné kúpiť 1069 litrov benzínu alebo takmer 1133 litrov nafty.



"Keď bol v roku 1953 v nadväznosti na menovú reformu zrušený prídelový systém, predajná cena vtedajšieho benzínu Normal bola stanovená na štyri koruny za liter, zatiaľ čo liter nafty sa predával za dve koruny," pripomenul Kovanda údaje z publikácie "Benzina v premenách času". Priemerná mesačná mzda bola pritom podľa Štatistickej ročenky Československej republiky v rovnakom roku 1087 korún. "Motorista si tak za čiastku odpovedajúcu hrubej mesačnej mzde zadovážil zhruba 274 litrov Normalu a necelých 549 litrov nafty," uviedol Kovanda.



Ceny pohonných hmôt sa v čase centrálneho plánovania nemenili aj niekoľko rokov. V roku 1964 benzín Normal zlacnel na 2,1 koruny, Špeciál sa predával za 2,4 koruny a Super za rovné tri koruny za liter. Za priemernú mzdu, ktorá bola bez zahrnutia poľnohospodárskych družstiev 1456 korún, tak motorista nakúpil približne 693 litrov benzínu Normal.



Za ďalších desať rokov, v roku 1975, sa Normal predával opäť za štyri koruny za liter, a to čiastočne v dôsledku ropnej krízy roku 1973. Priemerná mesačná mzda sa v roku 1975 zvýšila na 2313 korún a vodič si za ňu mohol kúpiť 578 litrov Normalu. Ďalší rast cien pohonných hmôt prinieslo v roku 1979 nariadenie vlády o celoštátnych úsporách pohonných hmôt. V roku 1980 pri priemernej mzde 2656 korún stál benzín Špeciál, ktorý nahradil Normal, 6,50 koruny a liter nafty dve koruny. Motorista tak nakúpil necelých 409 litrov Špeciálu a 1328 litrov nafty.



Cenový šok zažili motoristi koncom leta 1990, keď v rámci prechodu od centrálneho plánovania na trhovú ekonomiku vzrástla cena benzínu na 15 korún za liter. Za priemernú mzdu tak bolo možné kúpiť iba 219 litrov tohto paliva. Od roku 1990 až do súčasnosti sa podľa Kovandu dostupnosť pohonných hmôt zvyšuje a kúpna sila obyvateľov rastie rýchlejšie ako cena pohonných hmôt.



Výraznejší vplyv na cenu palív mala finančná kríza z rokov 2008 a 2009. Pri priemernej mzde za rok 2009 vo výške 744,5 eura stál na začiatku roka 2010 liter nafty 1,055 eura a liter 95-oktánového Naturalu 1,215 eura. Pri týchto cenách si tak motorista mohol kúpiť 613 litrov benzínu a 705 litrov nafty.