Od 6. mája sa spustí 2. aj 3. fáza otvárania prevádzok naraz

Podľa Matoviča sa z tzv. druhej fázy plánu otvárania povoľuje krátkodobé ubytovanie s donesením jedla na izbu. Izby musia byť s WC a kúpeľňou, ale bez poskytovania iných služieb. Po odchode hosťa z izby musí byť izba 24 hodín voľná. Otvoria sa tiež kaderníctva, holičstvá, pedikúry, manikúry, kozmetiky a soláriá (podľa podmienok). Uvoľňujú sa tiež vonkajšie turistické atrakcie, ale aj taxislužby. Taxíky musia byť s namontovanou deliacou stenou, ktorá napríklad fóliou oddeľuje vodiča od radu zadných sedadiel so zákazníkom. Povoľujú sa podľa hygienických podmienok tiež verejné bohoslužby a svadby.

Predseda vlády zároveň zdôraznil, že v rámci tretej fázy sa uvoľňujú prevádzky obchodov a služieb, ale s dezinfekciou rúk, pri dodržiavaní 25 štvorcových metrov (m2) na zákazníka, ako aj pri dodržaní dvojmetrových odstupov. Vo verejnom stravovaní sa povoľujú vonkajšie "terasy", ale okraje stolov musia byť dva metre od seba, dotykové plochy stolov sa musia dezinfikovať po každom zákazníkovi. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne dvaja ľudia alebo rodičia s deťmi.

"Vzhľadom na uvoľnenie otvárania prevádzok sa výrazne zvýšia kontroly dodržiavania stanovených hygienických podmienok. Naďalej platí zákaz stretávania sa na verejnosti mimo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Pri sledovaní prechodu na ďalšiu fázu sa znižuje hranica sledovaného ukazovateľa kĺzavého mediánu na 50," spresnil premiér.

"Takzvaná štvrtá, posledná fáza uvoľňovania pravidiel nenastane, vzhľadom na inkubačnú dobu vírusu, skôr ako za 14 dní. V tejto fáze sú totiž zariadenia s veľmi veľkým epidemiologickým rizikom," dodal predseda vlády SR. Obchody podľa jeho slov však zostávajú až do odvolania každú nedeľu zatvorené.

"My sa budeme snažiť v priebehu dneška, zajtrajška pripraviť opatrenie (Úradu verejného zdravotníctva SR, pozn. TASR) po textovej stránke. Nebude to veľmi jednoduché, ale budeme sa snažiť tak, aby sme v utorok (5. 5.) poobede, najneskôr 6. mája ráno ho mali zverejnené. Dohodli sme sa totiž, že toto opatrenie by malo nadobudnúť účinnosť 6. mája," doplnil hlavný hygienik SR Ján Mikas.