Končí najstarší obchodník so zlatom na svete

Všetko sa začalo koncom roka 2017, keď sa banka JPMorgan potichu pokúšala predať najstaršieho obchodníka so zlatom na svete po tom, čo sa prevalil škandál s praním špinavých peňazí a poškodil povesť jedného z najznámejších mien v tomto odvetví. V tom čase sa Scotiabank rozhodla predať spoločnosť ScotiaMocatta.



O niekoľko mesiacov neskôr, vo februári 2018, pokus JPMorgan o predaj zlyhal. O rok neskôr, v januári 2019, sa Bank of Nova Scotia rozhodla v tichosti upustiť od svojho obchodovania s kovmi a zbavila sa aj časti názvu „Mocatta“, čím zahladila posledné stopy spoločnosť siahajúca takmer 350 rokov do histórie. Pokus o reštrukturalizáciu trval vyše roka, až do neúspechu tento týždeň, keď Scotiabank svojim zamestnancom oznámila, že končí s obchodovaním s kovmi, uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na dva svoje zdroje, ktoré uviedli, že Scotia nezačne s novým podnikaním a zruší existujúce aktivity približne začiatkom roku 2021. Aj po ukončení obchodu s kovmi zostane Scotiabank jednou z piatich bánk, ktoré obchodujú so zlatom, a jednou z 12 tvorcov trhu, ktorí poskytujú likviditu na londýnskom trhu. Banka je tiež účastníkom denných aukcií, ktoré určujú celosvetovo používanú referenčnú cenu zlata.

To znamená, že bez špecializovaného obchodu s kovmi bude prítomnosť spoločnosti Scotia na londýnskom trhu so zlatom iba symbolická, pretože banka odovzdá väčšinu tejto činnosti spoločnosti HSBC a JPMorgan, dvom gigantom, ktorí v súčasnosti dominujú londýnskemu obchodovaniu. Odhaduje sa, že obchodovanie so zlatom v Londýne má hodnotu viac ako 5 biliónov dolárov ročne, čo vedie k dostatočne tučným províziám pre všetkých zúčastnených.





Scotia bola dlhé roky najväčším poskytovateľom úverov pre svetové odvetvie drahých fyzických kovov. Londýnskeho obchodníka so zlatom kúpila v roku 1997 spolu s Base Metals od Standard Chartered a premenovala ju na ScotiaMocatta. Istý čas bola globálnym hráčom s viac ako 100 zamestnancami v kanceláriách od New Yorku cez Londýn a Indiu až po Hongkong. Svoju podnikateľskú činnosť v nadväznosti na vyššie uvedené strategické preskúmanie a neúspešný pokus o nájdenie kupujúceho, ukončila v roku 2018 po historickom škandále s praním špinavých peňazí a vykorisťovaním, ktoré zlikvidovalo takmer 350 rokov dobrej povesti za jedinú noc.

Ukončením obchodovania s kovmi Scotiabank uzatvorí éru, ktorá sa začala v roku 1671, keď si Moses Mocatta otvoril účet u jedného z najslávnejších londýnskych zlatníkov, Edwarda Backwella. Mocatta a jeho potomkovia pokračovali v budovaní toho, čo sa zmenilo na jeden z najväčších svetových obchodníkov s kovmi a najstarším členom londýnskeho trhu drahých kovov. Firma sa už dlho zúčastňuje dražieb zlata v Londýne, kde sa referenčná cena pre odvetvie stanovuje dvakrát denne.