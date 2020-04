NBS: Bankám môžu pomôcť v kríze vykryť straty vytvorené kapitálové vankúše

Zdroj: TASR

Čistý zisk bankového sektora ku koncu vlaňajška dosiahol 643 miliónov eur, medziročne vzrástol o 0,4 %. Zisk pred zdanením však medziročne klesol o 1,5 %. Výnosnosť kapitálu bánk sa medziročne znížila z 9,2 % na 8,5 %. "Ziskovosť slovenského bankového sektora zostáva z pohľadu bankovej únie pomerne vysoká, z pohľadu regiónu strednej a východnej časti Európskej únie (SVE) je jedna z najnižších," konštatuje v analýze NBS.



Pozitívom je, že banky na Slovensku majú jedno z najvyšších krytí zlyhaných úverov opravnými položkami a prevádzková efektívnosť je mierne nad mediánom eurozóny. "Dá sa však očakávať, že pozícia slovenských bánk sa v budúcnosti zhorší. Dôvodom je, že úrokové marže v retailovom sektore klesajú výraznejšie ako v ostatných krajinách eurozóny. Druhým dôvodom je zvýšenie bankového odvodu, ktorý výrazne zníži zisk bánk," uvádza NBS. Na druhej strane výnosnosť kapitálu v rámci regiónu SVE sa dostala na druhú najnižšiu priečku. "Tento pohľad je dôležitý najmä pre zahraničné materské skupiny vlastniace domáce banky, pre ktoré to znamená pokles atraktivity slovenských bánk," upozorňuje NBS. Keďže zdvojnásobenie bankového odvodu tento problém ešte zvýrazní, môže to podľa NBS viesť v dlhodobejšom horizonte k utlmovaniu investícií do rozvoja slovenského bankového sektora a prípadne aj k ďalším konsolidáciám v sektore.



Vláda vo svojom programe okrem iného hovorí, že prehodnotí súčasné nastavenie bankového odvodu. "Vláda tak urobí aj s vzhľadom na odporúčania Európskej centrálnej banky zachovať primerané časové obmedzenie jeho platnosti a finančnú stabilitu bankového sektora," píše sa v programovom vyhlásení.



Ako ďalej konštatuje analýza NBS, najvýznamnejšie sa pod pokles ziskovosti podpísal pokles čistých príjmov z retailového sektora, bankám klesli najmä výnosnosti z úverov. "Pokles výnosnosti už nebolo možné ďalej kompenzovať expanziou úverov, keďže tempo ich rastu sa spomaľovalo. Na druhej strane niektorým bankám pomohol pokles úrokových nákladov na emitované dlhopisy, príjmy z dividend a pokles nákladov na kreditné riziko," konštatuje NBS.



Odolnosť sektora podľa národnej banky posilňujú aj kapitálové vankúše. "Proticyklický kapitálový vankúš, ktorého miera je stanovená na 1,5 % a ktorý bol vytvorený v nadväznosti na postupne sa vytvárajúce riziká v minulom období, poskytuje zvýšenú schopnosť bánk absorbovať prípadné straty," konštatuje NBS.



Ak by hrozilo, že sa ekonomické dôsledky šírenia nového koronavírusu prejavia vo zvýšených stratách bánk, NBS uviedla, že je pripravená ihneď zvážiť rozpustenie tohto vankúša, a tým umožniť pokrytie strát existujúcim kapitálom bez akýchkoľvek ekonomických sankcií. Tento nástroj tiež umožňuje uľahčiť tok úverov v prípade, ak by banky čelili obmedzeniam úverovania na strane kapitálovej primeranosti. "Štruktúra kapitálových požiadaviek zároveň v prípade potreby umožňuje prijatie ďalších regulatórnych úľav s cieľom zmierniť vplyv nového koronavírusu na finančný sektor a trh úverov," uvádza NBS.