Za prvý štvrťrok vzniklo na Slovensku 5351 firiem, najmenej za štyri roky

Najmenej firiem podnikatelia zaregistrovali od začiatku tohto roka práve v marci, a to 1664. "Zistenie, že Slováci spomalia pri zakladaní nových firiem, sme v tomto čase predpovedali. Pandémia nového koronavírusu sa totiž šírila už od konca minulého roka, pričom na Slovensku prepukla už začiatkom marca. V analýze firiem sme sa však tiež pozreli aj na počet zrušených firiem v danom období. Tých bolo v mesiaci marec, paradoxne, najmenej od začiatku roka. To je znak toho, že podnikatelia vyčkávajú, čo sa bude na trhu diať," uviedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Ku koncu marca malo na Slovensku podnikanie zaregistrovaných spolu 293.791 firiem, z čoho 7581 podnikalo ako akciová spoločnosť a 286.210 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Počet novovzniknutých firiem sa však v prvom štvrťroku oproti minulosti znížil. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzniklo o 375 firiem menej, čo je pokles o 6,5 percentuálneho bodu. "Menší počet nových firiem odráža spomaľujúcu sa ekonomiku. Dáta z marca ovplyvnil núdzový stav na Slovensku, ktorý zastavil alebo obmedzil podnikanie v mnohých oboroch," upozornila Štěpánová.

Z 1664 firiem založených v marci bolo 1649 spoločností s ručením obmedzeným a 15 akciových spoločností. V januári tohto roka vzniklo o päť podnikov viac a vo februári o 354 firiem viac ako v marci. "Zaujímavým ukazovateľom je počet zrušených firiem. Za prvé tri mesiace ukončilo podnikanie podľa našich databáz 1067 spoločností. Najmenej z nich, a to 266, pritom skončilo práve v marci. Tieto čísla však budú v nasledujúcich mesiacoch s najväčšou pravdepodobnosťou narastať," uzavrela Štěpánová.