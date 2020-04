Zisk banky Morgan Stanley klesol v 1. štvrťroku takmer o tretinu

dnes 15:01 -

Banka uviedla, že za 1. štvrťrok dosiahla čistý zisk 1,59 miliardy USD (1,46 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to znamená pokles o 32 %. Zisk na akciu dosiahol 1,01 USD, zatiaľ čo analytici očakávali 1,14 USD/akcia.

Tržby za obdobie od januára do konca marca dosiahli 9,49 miliardy USD. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 7,8 %.