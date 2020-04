Pomáhaj kto môžeš: Koronavírus vyvolal bezprecedentnú úroveň filantropie

Zdroj: theconversation

Začiatkom marca darcovstvo v boji proti koronavírusom dosiahlo bezprecedentnú úroveň. Medializované informácie hovorili o viac než miliarde USD na celom svete. To je obrovské množstvo peňazí v porovnaní so sumami, aké boli poskytnuté v reakcii na iné katastrofy, na strane druhej je však rozsah tejto krízy oveľa väčší ako čokoľvek iné, čo sme predtým videli.

Veľká časť darovaných peňazí pochádza od bohatých podnikateľských rodín. Tento druh „rodinného darcovstva“ môže byť mimoriadne účinné pri odstraňovaní následkov katastrof, čiastočne preto, že rodinné firmy sú často schopné okamžite zvolať vlastníkov, členov orgánov spoločnosti a vedúcich pracovníkov, aby sa dohodli na reakcii na katastrofu ako iné typy spoločností. Vďaka neformálnejšiemu rozhodovaciemu procesu dokážu reagovať pružnejšie a agilnejšie.





Kvôli koronavírusu sa väčšina vlád presúva do „krízového režimu“, sčasti aj preto, že v takomto režime majú právo účinnejšie rozhodovať s podobnými postupmi ako je to v rodinnej firme pod vedením vlastníka.



A mnohé z týchto rodín aktívne podporujú svoje komunity. Napríklad v Taliansku rodina Agnelliovcov, firemná dynastia, ktorá je spojená hlavne s automobilovým priemyslom, dala talianskemu ministerstvu civilnej ochrany a miestnym agentúram v regióne Piemonte, ktoré poskytujú zdravotnú a sociálnu pomoc, dar vo výške 10 miliónov eur. Rodina využila svoje firmy a zapojila sa aj priamo do nákupu lekárskeho vybavenia, distribúcie potravín a liekov a podpory programov vzdialeného vzdelávania na školách.





Vo Francúzsku rodina stojaca za luxusným tovarom LVMH (pod ktorú patrí Christian Dior, Givenchy a Bulgari) zmenila výrobný proces v troch svojich kozmetických závodoch a spustila výrobu dezinfekčného prostriedku na ruky vo veľkom meradle, ktorý bude distribuovať do francúzskych nemocníc. Skupina tiež prisľúbila poskytnúť lekárom a zdravotným zamestnancom okolo 40 miliónov chirurgických masiek.

Švajčiarsky rodinný zdravotnícky gigant Roche bol medzi prvými, ktorý pomohol vyvinúť nový test na koronavírus. Dúfa, že sa tým dramaticky zvýši kapacita na zistenie vírusu.

Nielen rodinné firmy, ale aj známi bohatí ľudia sa rozhodli konať. Skupina talianskych miliardárov vrátane Giorgia Armaniho, Rema Ruffiniho a Silvia Berlusconiho, sa zaviazala poskytnúť viac ako 45 miliónov dolárov na boj proti koronavírusu v ich krajine.

Vo svete športu boli basketbaloví hráči ako Zion Williamson a Blake Griffin medzi tými, ktorí sľúbili pokryť mzdy zamestnancom, ktorí stratili svoj príjem po nútenom prerušení sezóny. Podobne aj atléti zo športového sveta podporujú zbierku na boj s koronavírusom.





Spomedzi najbohatších to bol Bill Gates, ktorý už dávnejšie varoval pred katastrofálnymi účinkami vírusov, sa zaviazal dať na pomoc v boji proti koronavírusu na celom svete okolo 100 miliónov USD. Najbohatší muž Číny, Jack Ma, dal prostredníctvom svojho nadácie 100 miliónov juanov, aby pomohol financovať vývoj vakcín. Uvádza sa tiež, že plánuje dodať do USA 500 000 testovacích súprav a 1 milión masiek.

Na riešenie dlhodobých následkov koronavírusu bude potrebné ešte veľké množstvo súkromného kapitálu. Okrem zdravotníckej krízy sa objaví celý rad závažných problémov vrátane potravinovej neistoty, straty pracovných miest a rôznych výziev spojených so vzdelávaním a duševným zdravím.

Nezabúdajte tiež na to, že filantropická pomoc nemusí byť vždy naplánovaná správne. Môže viesť k odporu a nezamýšľaným negatívnym následkom, ako tomu bolo napríklad s financovaním opravy katedrály Notre Dame v Paríži, obrovské sumy nakoniec viedli k rozsiahlej kritike a otázkam týkajúcim sa privilégií, či moci.

Filantropi, najmä podnikateľské rodiny, však budú zohrávať čoraz dôležitejšiu úlohu pri riešení týchto problémov vďaka svojej schopnosti poskytovať spontánnu podporu. Pri pohľade do budúcnosti budú musieť pripraviť flexibilné a udržateľné modely financovania na vytváranie odolnosti voči budúcim katastrofám. Našťastie mnoho veľkých darcov nečaká, že ich niekto bude žiadať o pomoc.

Filantropi a ich rodiny často chcú rýchlo pomôcť a nájsť inovatívne a efektívne spôsoby, ako zabezpečiť okamžité a dlhodobé potreby. A v čase vzrastajúcich nacionalistických postojov ukazujú, že musíme mať k sebe bližšie. Aby sa naplnil skutočný význam slova filantropia - „láska k ľudstvu“.