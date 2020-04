Pozícia nájomcu je jasná, bez pomoci jeho podnikanie nemusí prežiť

dnes 9:01 -

„Zdá sa nám nepravdepodobné, že by prenajímateľ riskoval stratu dôležitého nájomcu len pre stratu nájomného za obdobie, ktoré teraz vyzerá ako pár týždňov, nanajvýš mesiacov,“ vysvetlili právnici.

Závisí to vždy od konkrétnej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom, ak sa v nej však nenachádza klauzula napríklad o vyššej moci, vďaka čomu by si mohol nájomca nárokovať nižšie nájomné alebo iné právo, nájomca má podľa právnikov veľmi nízku šancu uspieť s nárokom na neplatenie alebo zníženie výšky nájomného alebo prevádzkových nákladov.

Ďalej dodávajú, že bez špecifického zmluvného ustanovenia nemá nájomca právo ani ukončiť zmluvu o nájme v dôsledku šírenia nového koronavírusu.

Po štvrtkovom (2. 4.) rokovaní vlády však minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) avizoval, že vláda zníži nájomné zatvorených obchodných prevádzok o 80 %. Približne polovicu z tejto zľavy by mali znášať prenajímatelia, druhú polovicu štát. Presnejšie podmienky bude riešiť koaličná rada.

Podľa ministra je veľa drobných predajní, kde je práve nájomné najväčšia nákladová položka. Koalícia sa už na takomto princípe podpory drobných podnikateľov podľa ministra zhodla. "Robiť to budeme a teraz sa musíme baviť o konkrétnom nastavení," povedal Sulík.