Ekonomika sa v tomto roku podľa analytikov určite prepadne, nezhodujú sa však v miere poklesu

dnes 14:01 -

Pandémia nového koronavírusu priniesla zásadný zvrat v očakávaní vývoja slovenskej ekonomiky. Kým ešte vo februári očakávali bankoví analytici na tento rok hospodársky rast na úrovni 2,1 %, v marci v priemere už predpovedajú tohtoročný prepad hospodárstva o 6,1 %. Zároveň však očakávajú aj relatívne solídne oživenie už v budúcom roku, keď prognózujú nárast hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 4,7 %. Vyplýva to z marcového kola pravidelného prieskumu Národnej banky Slovenska (NBS) medzi analytikmi komerčných bánk.

Zverejnené čísla však taktiež ukazujú na neistotu a nejednotnosť predpovedí medzi jednotlivými analytikmi. Rozptyl predpovedí na tohtoročný prepad hospodárstva sa totiž pohyboval až medzi 1 % a 8,5 %. Rovnako nejednotné sú predpovede analytikov na budúci rok, keď odhadujú rast v rozpätí od 1,5 % do 7,7 %. V samotnom prvom štvrťroku tohto roka analytici aktuálne predpovedajú medziročný pokles hospodárstva o 1,9 %.

Zároveň s prepadom ekonomiky analytici predpovedajú aj pokles zamestnanosti v tomto roku v priemere o 1,7 %. V budúcom roku by sa mala zamestnanosť opätovne zvýšiť o 1,3 %. Ak by sa predpovede analytikov naplnili, nezamestnanosť by v tomto roku stúpla z necelých 6 % na 7,8 %, v budúcom roku by sa zase zmiernila na 7,3 %. Aj v tomto sú však predpovede nejednotné a niektorí z analytikov odhadujú, že nezamestnanosť v budúcom roku dokonca opäť porastie.

Negatívny vplyv šírenia koronavírusu na hospodárstvo zároveň podľa analytikov môže stlačiť rast cien späť pod 2-percentnú úroveň a v budúcom roku očakávajú ďalšie spomaľovanie inflácie. Kým pôvodne na tento rok odhadovali koncoročnú harmonizovanú infláciu na úrovni 2,5 %, aktuálne ju odhadujú v priemere vo výške 1,9 %. V budúcom roku zatiaľ prognózujú v priemere rast cien na úrovni 1,7 %.