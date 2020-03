Inštitúcie rušia aj konanie valných zhromaždení

dnes 10:31 -

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyvolanou ochorením COVID-19 Slovensko prijalo viaceré verejné opatrenia, ktorými sa má predísť šíreniu tejto epidémie. Jedným z takýchto opatrení je zákaz hromadných podujatí. Napríklad aj na valných zhromaždeniach inštitúcie každoročne rozhodujú o rozdelení zisku a o ďalších plánoch. VÚB banka, ktorá mala 30. marca rozhodovať o rozdelení zisku vo výške 114,1 mil. eur, na základe toho stanovila nový termín valného zhromaždenia, a to 24. apríla. "Sledujeme vývoj a keď to nebude stále možné, tak budeme riešiť náhradnú možnosť," povedal pre agentúru SITA hovorca VÚB banky Dominik Miša.

Rovnaký postup zvolila aj OTP Banka Slovensko. Tá mala mať taktiež valné zhromaždenie 30. marca. Termín zrušila a uviedla, že nový termín ešte len oznámi. "Vzhľadom na stúpajúcu krivku ochorení COVID 19 považujeme za nevyhnutné reagovať obozretne a zodpovedne, chrániť verejné zdravie a zdravie našich akcionárov tým, že ich nebudeme vystavovať riziku nakazenia sa na valnom zhromaždení, kde dochádza k stretnutiu väčšieho počtu ľudí a môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu tohto ochorenia," informuje banka. Zároveň dodala, že ak sa epidemiologická situácia bude vyvíjať priaznivo a pominú mimoriadne opatrenia, predstavenstvo banky určí nový termín valného zhromaždenia.

Aktuálne je obdobie roka, keď obchodné spoločnosti zvyčajne zvolávajú a organizujú riadne valné zhromaždenia. Valné zhromaždenie nie je podujatím, ktoré by bolo výslovne opatrením zakázané, rovnako nie je ani stanovený počet osôb, ktoré by sa takéhoto podujatia mali zúčastniť, aby sa považovalo za hromadné. Z hľadiska účelu tohto verejného zákazu je však podľa odborníkov z advokátskej kancelárie Ružička and Partners potrebné posúdiť, či by sa pri valnom zhromaždení stretol väčší počet ľudí na jednom mieste, pri ktorom môže nastať riziko šírenia ochorenia COVID-19.

Obchodný zákonník a súvisiace právne predpisy v súvislosti s valným zhromaždením poskytujú obchodným spoločnostiam možné alternatívy k štandardnej organizácii a priebehu valného zhromaždenia, ktoré môžu vyhovovať aj zákazu hromadných podujatí. Z tých bežných je to napríklad rozhodovanie spoločníkov mimo valného zhromaždenia (per rollam), hlasovanie akcionárov korešpondenčne alebo elektronickými prostriedkami alebo udelenie hromadného splnomocnenia akcionármi na účasť a hlasovanie na valnom zhromaždení. Z tých netradičných, ktoré zatiaľ náš právny poriadok neupravuje, je to napríklad valné zhromaždenie formou videokonferencie alebo živého prenosu streamovaním.