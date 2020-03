Pomoc podnikom musí byť adresná

dnes 15:31 -

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) odmietol požiadavky niektorých zamestnávateľov na rozsiahlu a plošnú pomoc firmám a ich zamestnancom, postihnutých opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. V stredu (25. 3.) napríklad Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) upozornila, že mnohé firmy už v súčasnosti nemajú hotovosť ani na úhradu svojich povinností voči štátu. Vláda spoločne s expertmi z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Ministerstvom financií SR hľadá podľa premiéra čo najadresnejšie opatrenia na pomoc podnikom. Predstaviť by ich mali počas nasledujúcich dvoch až troch dní.

"My s riešeniami prídeme, ale budú zodpovedné," povedal vo štvrtok Matovič na tlačovej konferencii po skončení rokovaní so zástupcami medicínskych laboratórií.

Premiér odmietol úvahy o úhrade 80 % miezd zamestnancov postihnutých firiem štátom. "Očakával by som od Republikovej únie zamestnávateľov, aby zároveň, keď príde s takýmto návrhom, povedala, odkiaľ na to ako spoločenstvo zodpovedných ľudí zoberieme, kto nám na to požičia, za akých podmienok a kto to kedy zaplatí," pýtal sa premiér. Príspevok napríklad vo výške 1000 eur na jedného zamestnanca takýchto firiem, by podľa neho zaťažil výdavky štátu pol miliardou eur mesačne.

Slovensko má podľa Matoviča v súčasnosti problém so získaním nových úverov na finančných trhoch. Situácia sa podľa premiéra dramaticky obrátila a Slovensko v súčasnosti nedokáže predať nové dlhopisy v dostatočnom objeme. Investori sú opatrní, a navyše, už žiadajú aj podstatne vyšší úrok, ako napríklad vo februári. Premiér zdôraznil, že vláda môže pracovať iba s tým, čo má k dispozícii. "Uvedomujeme si, že problém nestačí riešiť iba medicínsky, ale medicínske riešenie pomáha ekonomike," zdôraznil Matovič. "Čím skôr boj s vírusom vyhráme, tým skôr sa ekonomika naštartuje," dodal.