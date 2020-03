COVID-19 môže priniesť veľké zmeny v segmente logistiky

dnes 12:01 -

Pandémia nového koronavírusu môže priniesť veľké zmeny v segmente logistiky, od ktorých sa očakáva, že budú trvalé. Uviedla to developerská spoločnosť GO ASSET. V prípade nehnuteľností klesá dôraz na kancelárske priestory z dôvodu home office a posilňuje sa on-line maloobchodný predaj, čo môže viesť k zníženiu kamenných maloobchodných priestorov.

„Zvýšené riziká v dodávateľskom reťazci vedú k novým dlhodobým trendom, ktoré zvýšia dopyt po logistických nehnuteľnostiach,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Andreas Liebsch. Vo svojej analýze developerská spoločnosť uvádza štyri dôvody, pre ktoré predpovedajú zvýšený dopyt po logistických nehnuteľnostiach.

Prvým sú vyššie skladové zásoby firiem. Z analýzy vyplýva, že logistické a výrobné spoločnosti budú pravdepodobne prehodnocovať ideálne množstvo zásob a svoje strategické plány.

Ďalšou príčinou, prečo by sa mohol zvýšiť dopyt po logistických nehnuteľnostiach, je rast popularity internetových obchodov. Developerská spoločnosť očakáva, že dopyt po maloobchodných nehnuteľnostiach pri súčasnej pandémii nového koronavírusu klesne, pretože stále viac zákazníkov spoznáva výhody on-line nakupovania. „Spotrebiteľské správanie sa tak bude naďalej vyvíjať v prospech internetového obchodu, očakávame dvojcifernú ročnú mieru rastu,“ vysvetlila spoločnosť.

Na zvyšovanie objemu internetového obchodu nadväzuje aj očakávanie zákazníkov, že tovar bude dodaný čo najskôr. Logistické sklady sa tak podľa spoločnosti priblížia k mestám a zvýši sa ich počet.

Developerská spoločnosť očakáva aj diverzifikáciu výrobných fabrík. „Kríza COVID-19 objasňuje, čo to znamená, keď sú spoločnosti závislé od jedného alebo niekoľkých výrobcov, geograficky doslova ,na druhom konci sveta',“ vysvetlil Liebsch s tým, že v niektorých prípadoch došlo k zatváraniu výroby práve preto, lebo neprišiel tovar či komponenty z Ázie. „V budúcnosti by tieto problémy mohli viesť k (aspoň čiastočnej) diverzifikácii výrobných prevádzok, čo by následne viedlo k zvýšenému dopytu po priemyselných nehnuteľnostiach,“ dodal Liebsch.

Podľa Liebscha hovorí o budúcom zvýšenom záujme investorov o logistické nehnuteľnosti aj makroekonomický vývoj. Pri súčasných úrokových sadzbách, ktoré sú na historických minimách, môžu byť logistické nehnuteľnosti pre investorov z dlhodobého hľadiska atraktívne.