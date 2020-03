Pomoc do 2 percent HDP žiadateľa: Záchranný fond eurozóny tvorí 410 miliárd eur

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 10:13 -

Ministri rokovali aj o ďalších opatreniach na pomoc ekonomikám postihnutým krízou v dôsledku pandémie. Na zvažovanom vydávaní takzvaných koronabondov sa však krajiny eurozóny jednoznačne nezhodli.

Podľa Reglinga môžu všetky štáty používajúce euro požiadať o pridelenie špeciálnej úverovej linky ECCL (Enhanced Conditions Credit Line). Jej výška môže dosiahnuť až dve percentá HDP každého štátu a vo výnimočných prípadoch by ju mohla aj prekročiť. "Dnes na tom bola široká zhoda a je to podstatná suma peňazí, ktorá môže byť krajinám k dispozícii," vyhlásil Regling.







Rovnako ako on, aj šéf euroskupiny Mario Centeno podotkol, že šok spôsobený koronavirusovými obmedzeniami nemá v histórii eurozóny obdobu a vyžaduje úplne bezprecedentné podporné kroky.

Stály stabilizačný mechanizmus eurozóny má za cieľ pomáhať ekonomikám, ktoré sa dostanú do vážnych problémov. Možnosť využiť ESM v súvislosti s koronavírusovou krízou ešte musia podľa Centeno schváliť lídri únie počas štvrtkového videosummitu.

Šéf euroskupiny podotkol, že len počas týždňa od posledného zasadnutia ministrov financií sa zdvojnásobil objem financií, ktoré jednotlivé krajiny na boj s pandémiou a jej ekonomickými následkami vyhradili. Celkové fiškálne opatrenia už dosahujú dve percentá únijného HDP. Pôžičky a ďalšie prostriedky poskytnuté firmám, aby mali dostatok likvidity, sa podľa neho vyšplhali dokonca až na úroveň 13 percent HDP.

Ministri podľa neho ocenili aj ďalšie spoločné únijné iniciatívy, ktoré nasmerujú peniaze najmä do zdravotníctva a na pomoc firmám v najviac zasiahnutých odvetviach. Sú medzi nimi napríklad núdzový fond nevyužitých kohéznych peňazí, nákup dlhopisov zo strany Európskej centrálnej banky či záruky poskytnuté Európskou investičnou bankou.







"Sme pripravení preskúmať všetky možnosti, ktorými bude potrebné podporiť naše ekonomiky v tejto ťažkej chvíli," vyhlásil Centeno. Jedným z ďalších možných opatrení je podľa neho očakávaný návrh Európskej komisie, ktorá by mala prísť so systémom poistenia pre ľudí, ktorí stratia prácu.