Opatrenia proti koronavírusu menia dramaticky trh práce

Zahraničné nábory sú úplne pozastavené. Už dnes sa pripravujeme na situáciu, že po zmiernení reštriktívnych opatrení budú podniky na opätovné začatie výroby potrebovať počas najbližších týždňov stovky, možno až tisíce nových zamestnancov. Tvrdí to Ondřej Wysoglad, generálny riaditeľ personálnej divízie Manuvia.

Podľa neho trh práce riadi v týchto hodinách historicky najvyššia potreba rýchlej, spoľahlivej a bezpečnej logistiky, resp. bezchybne fungujúceho zásobovania. "To znamená, že mobilizujeme všetky voľné kapacity, aby sme pomohli predovšetkým potravinárskym reťazcom a e-shopom, resp. logistickým a dopravným firmám," uvádza odborník.

Agentúra je prakticky okamžite, do niekoľkých hodín, schopná zamestnať brigádnikov po celej republike ako pomocné sily pre dopĺňanie tovaru v skladoch, na pokladne alebo ako závozníkov a vodičov.

Kvôli zvýšenému záujmu o výrobu rúšok rastie aj záujem o vyučené, skúsené krajčírky a šičky. Množstvo príležitostí krátkodobého a dlhodobého zamestnania sa otvára aj v rámci menších podnikov. Tie sa rýchlo preorientovali na výrobu produktov, ktorých je aktuálne na trhu akútny nedostatok, ako sú napríklad ochranné pomôcky, dezinfekčné prostriedky a situácia si ich vyžaduje.