Epicentrum v Európe: Nové stimuly, ktoré majú pomôcť v boji proti rastu vírusových úmrtí

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:25 -

Európa bola epicentrom koronavírusu od polovice marca, pričom má viac nových potvrdených prípadov ako kdekoľvek inde na svete. Nemecký fiškálny stimul prichádza v čase, keď Taliansko sprísňuje izoláciu po tom, ako počet obetí v dôsledku koronavírusu prekročil 5 000. Španielsko sa rozhodlo predĺžiť svoj núdzový stav do 11. apríla.

Nemecko plánuje v tomto roku zvýšiť pôžičky až o 150 miliárd eur, ako aj schváliť doplnkový rozpočet vo výške 156 miliárd eur. Vláda vedená kancelárkou Angelou Merkelovou tiež podľa rôznych správ z médií zriaďuje záchranný fond v hodnote 500 miliárd eur pre rozhodujúce odvetvia priemyslu.





Na stretnutí vlády v pondelok sa v Berlíne očakáva, že zastaví svoje pravidlo dlhovej brzdy - zákon, ktorý v zásade zakazuje Nemecku predkladať štrukturálne deficity. „Vládne opatrenia na obmedzenie vypuknutia Covid-19 priviedli (nemeckú) ekonomiku do umelého spánku," uviedol Carsten Brzeski, hlavný ekonóm ING Nemecko. „Vláda sa vďaka fiškálnemu veľkému tresku snaží udržať pacienta nažive, bez ohľadu na to, čo to znamená,“ dodal.

Podľa údajov z Johns Hopkins University malo Nemecko v pondelok ráno 24 873 potvrdených prípadov koronavírusov a 94 úmrtí. Merkelová, ktorá je pri moci od roku 2005, je v karanténe od víkendu potom, čo bola v kontakte so svojím lekárom, ktorému neskôr diagnostikovali koronavírus.

Najťažšia situácia je naďalej v Taliansku, kde vláda cez víkend nariadila zatvorenie všetkej priemyselnej výroby a takmer všetkých súkromných a verejných úradov. To znamená, že sa vyrábajú iba „základné produkty“. „Je to najťažšia kríza, ktorej krajina čelí od druhej svetovej vojny," uviedol v sobotu premiér Giuseppe Conte.

V reakcii na vírus zintenzívňuje svoje opatrenia aj Španielsko. Vláda má predĺžiť výnimočný stav do 11. apríla, pretože počet obetí naďalej rastie. Po Číne, Taliansku a USA má Španielsko štvrtý najvyšší počet potvrdených prípadov koronavírusu. V pondelok ráno hlási 28 768 infekovaných a 1772 úmrtí. Predseda vlády Pedro Sanchez vyzval európske inštitúcie, aby spustili rozsiahlu platformu verejných investícií v 27 krajinách. Počas nedeľného prejavu Sanchez podporil aj myšlienku vydávania spoločných európskych cenných papierov na riešenie hospodárskeho dopadu koronavírusu.

Vírus odstavil všetky hlavné ekonomiky. Ľudia zostali uväznení doma. Európski ministri financií opätovne prediskutujú fiškálnu reakciu na koronavírus dnes popoludní.