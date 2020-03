Pokles cien ropy spoločne s koronavírusom postavili centrálne banky pred dilemu

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 10:01 -

Mnoho mien rozvíjajúcich sa trhov voči americkému doláru v pondelok po prudkom poklese cien ropy oslabilo. Americký dolár posilnil oproti ruskému rubľu viac ako 6 %, a o viac ako 4 % voči mexickému pesu a takmer 1 % oproti indonézskej rupii.

„Centrálne banky na rozvíjajúcich sa trhoch čelia na jednej strane obrovským výpredajom ich mien a na druhej strane spomaleniu rastu,“ povedal Cedric Chehab, analytik Fitch Solutions pre CNBC. „Čo teda urobia?" Znížia úrokové sadzby, aby stimulovali rast, alebo zvýšia úrokové sadzby na podporu svojich mien? Myslím si, že mnoho centrálnych bánk bude stáť pred touto otázkou,“ dodal.

Ceny ropy poklesli v pondelok na približne 30 dolárov za barel potom, čo Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) minulý týždeň nedokázala uzavrieť dohodu so svojimi spojencami - vrátane Ruska -, aby ďalej znížili produkciu. Následne Saudská Arábia, najväčší svetový vývozca ropy, znížila ceny za apríl a budúci mesiac plánuje zvýšiť produkciu nad 10 miliónov barelov za deň. Kráľovstvo v súčasnosti produkuje 9,7 milióna barelov denne, ale má kapacitu až 12,5 milióna barelov denne.

Tento vývoj na ropných trhoch podľa Chehaba má negatívny dopad na meny rozvíjajúcich sa ekonomík s veľkým vystavením rope, napríklad Mexiko a Rusko, ako aj na tie, ktoré majú bežný účet typu „twin“ a fiškálne deficity, napríklad Indonézia.

Pokles na trhu s ropou a mien rozvíjajúcich sa trhov nastala v čase, keď globálnu ekonomiku zasiahol dopad zo šírenia novej choroby COVID-19. Niekoľko centrálnych bánk znížilo úrokové sadzby s cieľom zmierniť ekonomický dopad koronavírusu, pričom sa očakáva, že aj ostatné pristúpia k takémuto kroku. Vypuknutie vírusu má negatívny dopad aj na dopyt po rope. „Nezdá sa, že by sme v budúcnosti dostali oveľa lepšie správy, ibaže by pokles cien donútil Rusko zmeniť názor, alebo by sa Saudi vrátili späť k rokovaciemu stolu,“ uviedol Matt Smith komoditný stratég ClipperData.

Podľa niektorých analytikov by nižšie ceny ropy by mohli povzbudiť dovozcov ropy, ako sú Čína a India, aby svoje zásoby zvýšili. Vishnu Varathan, stratég Mizuho, ​​však varoval, že vzhľadom na všetky výzvy, ktorým v súčasnosti čelí globálna ekonomika, nepredstavujú nižšie ceny ropy všeliek pre každého. Ako príklad uviedol Indiu. Poukázal na to, že pokles cien ropy by zvyčajne viedol k „výkonnosti rupie a pomoci na akciových trhoch“, ale tentoraz sa to nestane, „všetci sú znepokojení dopytovým šokom. To bude zlé pre všetkých," dodal. Americký dolár proti indickej rupii zhruba stagnoval. Indické akciové indexy Sensex a Nifty 50 v pondelok na začiatku obchodovania, klesli o takmer 4 %.