Nemecko chce obmedziť investorom špekulácie s ornou pôdou

dnes 18:46 -

Nemecká ministerka pôdohospodárstva a výživy Julia Klöcknerová žiada sprísnenie pravidiel, aby zlepšila dostupnosť pôdy pre poľnohospodárov. Ceny ornej pôdy doslova explodovali, nakoľko sa stali predmetom špekulácií finančných investorov.

Ministerka vyzvala úrady a spolkové krajiny zodpovedné za pozemkové právo, aby konečne zatvorili medzery v zákonoch. "Vyvoláva to obavy, ak obchodné reťazce, banky a zaisťovacie koncerny skupujú našim hospodárom základ ich života," povedala Klöcknerová. Podľa nej sa v súčasnosti nesleduje ani nezaznamenáva, ak investori nekupujú pôdu priamo, ale prostredníctvom podielov v spoločnostiach vlastniacich pozemky. Naviac prenajímatelia nenahlasujú tri štvrtiny nájomných zmlúv, nakoľko za to nehrozia žiadne sankcie. To však obmedzuje možnosť kontroly cien.

Podľa ministerstva pôdohospodárstva hektár ornej pôdy od roka 2005 vzrástol o 193 % v priemere na 25.500 eur. Podobný vývoj nastal aj v prípade ceny nájmov pôdy. Dôvodom je fakt, že finanční investori vzhľadom na nízke úroky kupujú poľnohospodársku pôdu a lúky. Pre legislatívne medzery sa tak obchádzajú predkupné práva hospodárov a aj daňové povinnosti. Ak týmto spôsobom čoraz viac európskych dotácií smeruje vlastníkom mimo pôdohospodárstva, ohrozuje to spoločenskú dôveru.

Proti doterajšej agrárnej politike spolkovej vlády sa rozšírili protesty poľnohospodárov so stovkami traktorov vo viacerých mestách. Napríklad v Hamburgu podľa organizátorov protestovalo viac než 1000 hospodárov, na protestnej jazde sa zúčastnilo zhruba 700 traktorov. Pred ministerstvo pôdohospodárstva sa podľa polície zhromaždilo 500 ľudí s 300 traktormi, organizátori hovorili o 1500 účastníkoch a vyše 500 traktoroch. Protestovalo sa aj v Drážďanoch a Mainzi.