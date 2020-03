Ak má štát nakupovať informačné technológie hospodárne, musí sa riadiť jednoznačnými a kontrolovateľnými pravidlami

dnes 13:16 -

Ak má štát a verejná správa nakupovať informačné technológie účelne a hospodárne, musí sa riadiť jednoznačnými a kontrolovateľnými pravidlami. Ako sa ďalej uvádza v Správe o činnosti Sekcie IT verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu za roku 2019, v tejto súvislosti vypracovali viacero dokumentov, ktoré pomôžu centralizované obstarávanie uviesť do praxe.

Jedným z nich je aj "Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe". Jej cieľom je pomôcť verejným obstarávateľom pri nákupe informačno-komunikačných technológií. "Materiál vychádza z tzv. best practice postupov pri nákupe informačných technológií a určuje jasné a kontrolovateľné pravidlá. Koncepcia obsahuje nové prvky, ako je súťaž návrhov alebo prípravné trhové konzultácie," píše sa v materiáli. Spoluautormi koncepcie sú predstavitelia rezortov, Úrad pre verejné obstarávanie a odborná verejnosť.

Ďalší materiál sa venuje povinnosti prednostne pristupovať k platným a účinným centrálnym IKT zmluvám, ktoré v podobe uznesenia schválila vláda. "Cieľom je zabezpečenie centralizovaného prístupu k nákupu produktov a služieb súvisiacich zo zabezpečením licenčného pokrytia IKT na úseku štátnej a verejnej správy. Ďalej je to najmä efektívne a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov štátu pri nákupe licenčných produktov a služieb," vymenúva správa. Má zabezpečiť aj zlepšenie evidencie licenčných produktov a služieb.

Aj na základe uznesenia vlády bola prijatá centrálna rámcová dohoda k zabezpečeniu produktov a služieb spoločnosti Oracle. K nej bol vypracovaný metodický pokyn, ktorý predstavuje akýsi návod, ako postupovať pri zabezpečení produktov a služieb tejto firmy. Dohoda garantuje, že pri ich obstarávaní je možné dosiahnuť zľavy od 15 % do 33 % z cenníkovej ceny. Úrad pritom pripravuje ďalšie licenčné IKT zmluvy. "Ide hlavne o produkty spoločností VMware a IBM. Týmto sa bude rozširovať pôsobnosť centrálnych zmlúv aj na ďalšie softvérové produkty, ktoré sú používané a obstarávané organizáciami štátnej a verejnej správy," objasňuje sa v materiáli.

Úrad vypracoval aj "Koncepciu riadenia IT aktív vo verejnej správe" a pripravil štúdiu uskutočniteľnosti, na základe ktorej sa mohol začať realizovať projekt „Centrálny informačný systém na riadenie IT aktív verejnej správy“. Ten bude realizovaný v rámci dopytovo orientovanej výzvy „Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy“, ktorej cieľom je zefektívniť vynakladanie finančných prostriedkov v oblasti nákupu a správy IT aktív verejnej správy. Ďalšou aktivitou je dokument „Vzorové IT zmluvy", ktorý bude slúžiť ako vzorový dokument pri obstarávaní menších alebo väčších IT systémov.

Sekcia IT verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vznikla 1. októbra 2018. Na konci roka 2019 mala 84 zamestnancov pracujúcich v 2 lokalitách.