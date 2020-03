Sociálna poisťovňa vlani priznala cez 90-tisíc dôchodkov, o vyše 13-tisíc viac ako v roku 2018

dnes 11:16 -

Sociálna poisťovňa priznala počas minulého roka 91,5-tisíca dôchodkov. V porovnaní s rokom 2018 išlo o nárast o 13,6-tisíca novopriznaných penzií. Najväčší nárast zaznamenala poisťovňa pri počte priznaných starobných dôchodkov. Kým v roku 2018 poisťovňa priznala 26,9-tisíca starobných penzií, vlani to už bolo 41,6-tisíca. Pri ostatných druhoch dôchodkov však nastal mierny pokles. Počet novopriznaných predčasných starobných dôchodkov vlani medziročne klesol o 866 na 10,6-tisíca, invalidných dôchodkov poisťovňa v minulom roku priznala 16,9-tisíca, čo bolo o 62 menej ako v roku 2018. Vyplýva to zo správy o hospodárení Sociálnej poisťovne v roku 2019.

O niečo menej sa vlani priznalo aj vdovských a sirotských dôchodkov. Pri vdovských penziách išlo o pokles o 89 penzií na 14,4-tisíca novopriznaných dôchodkov, počet priznaných sirotských dôchodkov medziročne klesol o 26 na 2,7-tisíca. Mierny nárast poisťovňa zaznamenala pri vdoveckých penziách, a to o 17 dôchodkov na 5,4-tisíca penzií.

Ku koncu minulého roka vyplácala Sociálna poisťovňa 1 milión 728-tisíc dôchodkov. Oproti koncu roka 2018 sa počet vyplácaných penzií zvýšil o 14,9-tisíca. Aj v tomto prípade sa o to pričinili starobné dôchodky. Na konci roka 2018 poisťovňa vyplácala 1 milión 69-tisíc starobných dôchodkov, na konci vlaňajška to už bolo vyše 1 milión 88-tisíc starobných penzií. Pokles celkového počtu vyplácaných dôchodkov nastal pri predčasných starobných penziách, invalidných dôchodkoch, vdovských dôchodkoch a sirotských penziách. Mierne stúpol počet vyplácaných vdoveckých dôchodkov a penzií vyplácaných do cudziny.