Ten, čo predpovedal finančnú krízu v roku 2008: Bublina spľasne a bude krv na trhoch

dnes 10:25

Americký Fed sa v utorok pri znížení sadzieb odvolal na rastúce riziká pre hospodárstvo spojené so šírením COVID-19. „Problémom nie je špendlík, ale bublina. Keby to nebol koronavírus, bolo by to niečo iné," povedal Schiff pre MarketWatch. Schiffove krízové predpovede sa nie vždy naplnili. Raz predpovedal, že zlato pôjde na 5000 dolárov za uncu, konkrétne kedy ale nepovedal. Tentoraz je však presvedčený, že na akciovom a dlhopisovom trhu dôjde k prepadu a kolaps amerického dolára je podľa neho pravdepodobnejší než kedykoľvek predtým.

„Kolaps na dlhopisovom trhu a finančná kríza sa blížia, bude oveľa horšia ako kríza, ktorú sme mali v roku 2008," uviedol. Trh s dlhopismi sa v utorok celkom nezrútil, ale 10-ročné americké štátne dlhopisy sa dostali na nové historické dno, výnos pod 1 %, zatiaľ čo americký dolár, meraný indexom amerického dolára ICE, tento týždeň klesol o 1 % a zlato, obľúbene aj Schiffom, si za rovnaké obdobie pripísalo 4,4 %.





Nebolo by správne úplne ignorovať Schiffove predpovede, pretože jedna mu už vyšla. Kolaps trhu s bývaním v roku 2008, ktorý viedol ku globálnej kríze historických rozmerov. To posilnilo jeho postavenie investora a komentátora. Zdá sa, že americké akciové trhy súhlasia so Schiffovým skepticizmom voči nedávnemu mimoriadnemu kroku Fedu ešte pred plánovaným stretnutím 17. - 18. marca. Dow Jones Industrial Average stratil takmer 800 bodov, alebo 2,9 %, zatiaľ čo S&P 500 prišiel o 89 bodov alebo 2,8 %. Nasdaq Composite Index stratil 3 %, pričom straty na akciových trhoch sa zvýšili po tlačovej konferencii, na ktorej sa šéf americkej centrálnej banky rozhodol vysvetliť núdzové politické opatrenie. Fed uviedol, že americká ekonomika je naďalej silná. Toto vyhlásenie vyvolalo otázky, prečo potom Fed znižuje referenčné úrokové sadzby, keď miera nezamestnanosti v USA zostáva okolo 50-ročného minima na 3,5 %.





Schiff hovorí, že zníženie úrokových sadzieb aj keď je ekonomika silná, podporuje jeho teóriu, že Fed sa nedokáže dostať z úrokových sadzieb na historicky nízkej úrovni, vlani znížil sadzby trikrát za sebou, vzhľadom na zvyšujúci sa tlak obchodnej vojny medzi USA a Čínou. Podľa Schiffa ide o nový štandard a pre bežného investora to neskončí dobre. „Fed nikdy nedovolil, aby sa ekonomika uzdravila," uviedol o menovej politike po finančnej kríze v roku 2008. Burzoví býci by mali dúfať, že tento krát Schiff pravdu mať nebude.