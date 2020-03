 Prepad na globálnom akciovom trhu zvyšuje tlak na ceny zlata

Zdroj: MarketWatch

Foto:getty images

dnes 11:13 -

Referenčné akciové indexy akcií v USA, Európe, Ázii, Kanade, na Strednom východe a v Latinskej Amerike utrpeli straty. Prudký pokles akciového trhu postavil investorov pred voľbu medzi hotovosťou a bezpečným prístavom. „Podobné finančné správanie sme však videli aj počas finančnej krízy v roku 2008 a keď investori pochopili a ocenili rozsah stimulov centrálnej banky, začali kupovať zlato. Cena sa potom viac ako zdvojnásobila oproti minimám," uviedol Brien Lundin z Gold Newsletter.

V piatok sa zlaté futures kontrakty GCJ20predávali za 1 586 dolárov za uncu. To predstavuje pokles o 75,80 dolára alebo 4,6 %. Týždenná strata bola približne 5 %, čo je najostrejší pokles od konca týždňa, ktorý sa skončil 11. novembra 2016. Ceny klesli o 1,3% od konca januára.





„Bol to mimoriadny týždeň a vyústil do paniky na mnohých trhoch vrátane toho s drahými kovmi,“ uviedol pre MarketWatch Peter Spina z GoldSeek.com. „Trh so zlatom zaznamenal v posledných niekoľkých mesiacoch prudký nárast fondov zlata, teraz, počas výpredajov na trhoch, sa ale časť pozícií vytráca.“ Pri pohľade na volatilitu zlata Lundin tvrdí, že za predajom sú pravdepodobne obchodníci s akciami, ktorí potrebujú získať hotovosť, a za vlnou nákupu stoja investori, ktorí vidia pomoc zo strany centrálnej banky a vidia, že „stimul už je na ceste.“

Lundin očakáva, že v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch budú ceny zlata „oveľa vyššie“. „Budúce stimulačné programy budú musieť zahŕňať nielen zníženie sadzieb, ale viac kvantitatívneho uvoľňovania než bolo to posledné, plus fiškálne opatrenia, ako sú masívne vládne výdavkové programy,“ uviedol. Drahé kovy ako zlato majú tendenciu priťahovať kupujúcich v časoch nízkych úrokových sadzieb.

Aj ceny striebra zaznamenali pád spolu so zlatom, pričom ceny za májové dodávky SIK20 klesli o 1,278 USD, resp. 7,2 %. Týždenná strata predstavuje takmer 12 %. Podľa údajov FactSet to bol najväčší týždenný percentuálny pokles od apríla 2013. „Striebro je na tom ešte horšie kvôli oslabeniu priemyselného dopytu a obavám z väčšieho prepadu dopytu, keď vírus zasiahol komoditné a energetické trhy,“ uviedol Peter Spina. Pomer zlata k striebru je „mierne nad minuloročnými maximami nad 95“, zdôraznil extrémne pohyby oboch kovov. V piatok sa dalo za 95 uncí striebra kúpiť jedna unca zlata.