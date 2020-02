Orange oznámil za minulý rok strmý nárast zisku o vyše 50 %

dnes 12:16 -

Francúzska telekomunikačná spoločnosť Orange oznámila za minulý rok strmý nárast zisku. Aj jej tržby stúpli. A zároveň potvrdila svoje ciele za tento rok.

Orange vo štvrtok uviedol, že jeho čistý zisk v roku 2019 vzrástol o viac ako 50 % na 3,01 miliardy eur.

Tržby sa zvýšili na 42,24 miliardy eur zo 41,99 miliardy eur v roku 2018, pritom tržby vo 4. štvrťroku dosiahli 11,09 miliardy eur.

Orange uviedol, že za tieto výsledky vďačí silnej dynamike na trhu v Afrike a na Blízkom východe, kde zaznamenal rast o 6,2 %, a solídnym výsledkom v Európe.

Zisk spoločnosti pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou po lízingoch (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization after leases, EBITDAaL) dosiahol v minulom roku 12,86 miliardy eur.

Spoločnosť potvrdila, že na svojom valnom zhromaždení navrhne dividendu vo výške 70 centov na akciu a v roku 2020 očakáva EBITDAaL zhruba rovnaký ako vlani.