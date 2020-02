Rooseveltova nemocnica obstaráva RTG zariadenia za takmer 700 tisíc eur

dnes 11:31 -

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici chce nakúpiť šesť RTG prístrojov a rádiologický stôl. Podľa oznámenia o verejnom obstarávaní zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, celková odhadovaná hodnota zákazky je 675 200 eur bez dane z pridanej hodnoty, pričom táto môže byť rozdelená na časti.

Predmetom prvej časti zákazky sú dva mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom s plochým detektorom a s DSA, ktoré sú potrebné pre pracovisko Endoskopickej retrográdnej cholangio-pankreatografie (ERCP) a pre potreby RTG - angio pracoviska k zabezpečeniu intervenčnej rádiológie. Ďalšou časťou sú dva mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom a s plochým detektorom, ktoré majú byť využívané na oddelení centrálnych operačných sál pri operáciách úrazov pohybového aparátu. Pre potreby oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie a pre urgentný príjem sú určené dva mobilné RTG prístroje so zosilňovačom obrazu. Rádiologický stôl s ochranným štítom je určený pre RTG prístroj v ERCP pracovisku.

Záujemcovia môžu ponuky alebo žiadosti o účasť predkladať do 10. hodiny 10. marca, pričom tieto musia byť viazané minimálne do konca kalendárneho roka.