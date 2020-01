Polročné prázdniny nie sú dôvodom na dávku ošetrovné pre rodičov

dnes 12:16 -

Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov žiakov základných škôl, že z dôvodu polročných prázdnin im automaticky nevzniká nárok na dávku ošetrovné, aby mohli v tento deň zostať s dieťaťom doma a starať sa oň.

"Nárok na ošetrovné počas prázdnin môže vzniknúť iba v prípade, ak je dieťa choré a rodič to preukáže príslušným lekárskym potvrdením. Ak rodičia ostanú s dieťaťom v pondelok 3. februára doma, ošetrovné si nemôžu nárokovať, pretože v tom čase je škola uzavretá priamo na základe školského zákona a príslušnej vyhlášky ministerstva školstva," vysvetľuje hovorca poisťovne Peter Višváder.

Nárok na ošetrovné by im okrem choroby dieťaťa vznikol len vtedy, ak by bola škola uzavretá na základe rozhodnutia riaditeľa školy, respektíve iným príslušným orgánom napríklad pre prípad karantény a rodič by Sociálnej poisťovni predložil takéto rozhodnutie o zatvorení školy.