Dá sa naučiť rozumne zaobchádzať s peniazmi?

Zdroj: humbledollar

Foto: getty images

dnes 0:23 -

Dotazník o finančnej spokojnosti, s ktorým prišiel Úrad pre finančnú ochranu spotrebiteľa (CFPB), zahŕňa 10 otázok. Napríklad, či dokážete zvládnuť veľké neočakávané výdavky, či vaše financie ovládajú váš život a či narodeninové alebo svadobné dary zaťažujú váš mesačný domáci rozpočet.



Najvyššie možné skóre je 86, a nie je vôbec ťažké ho dosiahnuť. A predsa, priemerné skóre v USA je iba 54. Tretina obyvateľov má skóre 50 alebo menej - úroveň „spojená s vysokou pravdepodobnosťou (značne nad 50 %), že v snahe dosiahnuť ciele zažijete materiálne ťažkosti,“ píše sa v správe CFPB.

CFPB považuje za „veľmi vysoké“ skóre 68 a viac. Aké sú atribúty skupiny, ktorá ho dsiahla?

Podľa správy CFPB z roku 2019 až 69 % respondentov z tejto množiny má zriadené automatizované vklady na sporiaci alebo dôchodkový účet. Väčšina má zdravotné poistenie a 80 % má 10 000 alebo viac dolárov v „likvidných úsporách“, čo znamená peniaze držané ako hotovosť alebo na bežných a sporiacich účtoch.

A čo tí na druhom konci, ktorí dosiahli „veľmi nízke“ skóre, 29 a menej?

Iba 5% z týchto ľudí je presvedčených, že by mali k dispozícii 2 000 dolárov v prípade nejakej finančnej krízy, 82 % si nemôže vždy dovoliť jedlo a 96 % považuje za trochu alebo veľmi ťažké dosiahnuť svoje ciele.





Skóre býva vyššie u žien s vyšším vzdelaním, u majiteľov nehnuteľností, lepšie zarábajúcich, partnerov žijúcich v zväzku, u ľudí, ktorí majú prácu so zamestnaneckými výhodami, starších ľudí a ľudí so stabilným príjmom. Naopak nižšie skóre získavajú väčšinou chorí, zdravotne postihnutí a nezamestnaní.

S dotazníkom sa spája aj malé prekvapenie. Prinajmenšom z hľadiska jeho dopadu na finančný blahobyt. Ľudia s menej ako 250 dolármi v likvidných úsporách mali priemerné skóre finančného blahobytu 41. Tí, ktorí mali 75 000 dolárov a viac dosiahli fiannčýá blahobyt 68. Tento bodový rozdiel bol „najväčším rozdielom pozorovaným vo všetkých skúmaných faktoroch“, píše sa v správe. Zdá sa, že pre výraznejší nárast finančného blahobytu stačí mať v banke asi 5 000 dolárov.

CFPB, ale aj iní odborníci tvrdia, že hoci finančné blaho je rozšírené najmä medzi bohatšími, môžeme ho dosiahnuť aj vďaka finančnému vzdelávaniu.

Pozrime sa na akademickému štúdiu z roku 2014, ktorá sa zaoberala finančným vzdelávaním a čerpala z výsledkov z 201 predchádzajúcich štúdií. Zistilo sa, že vplyv snahy ľudí finančne vzdelávať a vštepovať im základy finančného správania sa, bol zanedbateľný, najmä ak finančné vzdelávanie prebehlo pred viac ako 20-timi mesiacmi. Autori výskumu naznačujú, že jedinou stratégiou, ktorá má šancu v tomto boji, je vzdelanie typu „just in time“ - kedy sa ľuďom pomáha napríklad tesne predtým, ako si vyberú hypotéku, alebo zostavujú svoje investičné portfólio.

To samozrejme neznamená, že finančné vzdelávanie je úplná strata času. Menšina bude mať z neho obrovský úžitok, ale sú to ľudia, ktorí sú prirodzene naklonení k šetreniu, plánovaniu svojej budúcnosti atď. Inými slovami, obyčajne v tomto druhu vzdelávania dokážu načúvať jedine tí, ktorí majú sklon sa zmeniť.

To je celkom zaujímavé zistenie. So všetkou pravdepodobnosťou nie všetci vaši kolegovia, priatelia a členovia rodiny dokážu byť vo vzťahu k peniazom vrodene rozumní. Preto je dobré svojmu okoliu naslúchať, aby ste sa včas dozvedeli, kedy sa chystajú urobiť veľké finančné rozhodnutia. Možno práve vy to budete brať ako výzvu a dokážete poskytnúť určitý stupeň finančného vzdelávania v ten pravý čas.