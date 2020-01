Cena zlata môže rásť pre geopolitické konflikty aj vírus z Číny

dnes 11:16 -

V závere minulého roka sa akciovým trhom darilo nadpriemerne, rizikový apetít investorov rástol a trh dosahoval neustále nové maximá hlavne na americkom trhu. Zahanbení neostali ani investori nakupujúci žltý kov. Spoločnosť GoldenOak Trust vyčíslila, že vlani zaznamenalo zlato za celý rok dvojciferné zhodnotenie vo výške 18,4 %, čo je rovnaký zisk, aký dosiahli akciové trhy v Európe. Zlato vysoko prekonalo zhodnotenie dlhopisov a burzy rozvíjajúcich sa trhov zostali taktiež pozadu. V porovnaní výnosov investičných nástrojov za rok 2019 vyhrala ropa so ziskom 34,4 % a na druhom mieste je americký index S&P 500, ktorý zarobil 28,9 %.



"Rok 2020 bude určite pre investorov nakupujúcich zlato veľmi zaujímavý a môže priniesť aj zaujímavý výnos. Hneď v úvode roka cena zlata vystrelila na svoje 7-ročné maximá a podpísalo sa pod to najmä nové geopolitické riziko," priblížil prevádzkový riaditeľ GoldenOak Trust František Burda.



Konflikt medzi USA a Iránom priniesol nestabilitu na finančných trhoch. "Útok na čelného predstaviteľa Iránu prudko zvýšil ceny zlata aj ropy. Svetová stabilita je veľmi krehká a na zamyslenie je aj nevypočítateľnosť krokov amerického prezidenta Donalda Trumpa," doplnil Burda s tým, že očakáva rast ceny zlata aj v tomto roku. "Bude za ním stáť nízke zhodnotenie bezpečných investičných prístavov, akými sú vklady a dlhopisy, spomaľujúca sa celosvetová ekonomika, geopolitické riziká a tiež nový vírus šíriaci sa z Číny, ktorý môže obmedziť cestovný ruch a medzinárodný obchod," doplnil Burda.



Tak ako do zlata investujú veľkí investori, môžu využiť výhody tohto žltého kovu aj bežní ľudia. "Zlato, na rozdiel od peňazí, si uchováva svoju hodnotu v čase a malo by tvoriť aspoň 10 až 15-percentnú časť investičného portfólia. Slováci postupne začínajú objavovať výhody investičného zlata. Dôležité je pochopiť, aké miesto má v portfóliu, pretože má slúžiť ako poistka pred nepredvídateľnými vplyvmi, nervozitou na finančných trhoch, konfliktmi, menovými vojnami a podobne," dodal Burda.