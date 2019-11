V okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok bude jazdiť 15 nových autobusov

dnes 13:31 -

Po cestách v okresoch Poprad, Kežmarok a Levoča bude jazdiť 15 nových autobusov. Slovenská autobusová doprava (SAD) Poprad, a. s., do ich kúpy investovala takmer tri milióny eur. Počas prezentácie nových vozidiel to v sobotu uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Marianna Krajčová Gočová s tým, že nejde o jedinú zmenu v spoločnosti a rovnaký počet autobusov chcú postupne meniť každý rok.

„Ide o najvýznamnejšiu investíciu v našej spoločnosti za posledné obdobie. Zakúpili sme dieselové autobusy značky Iveco, ktoré sú modernejšie aj ekologickejšie, keďže spĺňajú európske normy,“ konkretizovala riaditeľka. Vozidlá sú okrem toho označené aj novou značkou Tatra Expres. SAD Poprad má v súčasnosti vo vozovom parku takmer 180 autobusov, pričom ich priemerný vek je niečo viac ako sedem rokov. „Naším cieľom je postupne tento vek znižovať a dostať sa aspoň na úroveň 5,5 roka, čo bude optimálny stav,“ upozornila Krajčová Gočová. Ďalšou z noviniek spoločnosti je nový dispečerský riadiaci systém, vďaka ktorému budú môcť cestujúci vidieť jednotlivé spoje na internete i v mobilnej aplikácii.

Na prevádzku SAD Poprad každoročne prispieva Prešovský samosprávy kraj. Jeho predseda Milan Majerský skonštatoval, že vďaka novým vozidlám sa zvýši najmä komfort pre cestujúcich, no zároveň aj pracovné podmienky pre šoférov. „Ľudia si v dnešnej dobe prajú, aby sa viezli v zime vo vyhriatom a v lete vo vychladenom autobuse, a aby sa načas dopravili tam, kam potrebujú. Myslím si, že tieto nové autobusy dokážu tieto kritériá splniť,“ zhodnotil Majerský. PSK ročne prispieva na prevádzku SAD Poprad, SAD Vranov nad Topľou a SAD Prešov dohromady zhruba 23 miliónov eur. Kraj sa zároveň snaží túto sumu každoročne zvyšovať, najmä v súvislosti so zvyšovaním platov zamestnancov.

Nové vozidlá veľmi pozitívne ocenili aj šoféri, ktorí doposiaľ jazdili na oveľa starších autobusoch. „Pre SAD Poprad pracujem 13 rokov a ten rozdiel je obrovský. Myslím, že to pocítia aj cestujúci a verím, že aj oni sa k tým vozidlám budú správať tak, ako my. Podľa mňa zmena bola potrebná, pretože ľudia si to za tú cenu cestovného zaslúžia,“ skonštatoval František Vožniak. Verí, že výmena vozového parku bude pokračovať aj ďalej, aby aj jeho ďalší kolegovia mohli jazdiť na kvalitnejších autobusoch.