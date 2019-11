I. Sárközy: Je lepšie rozpočet mať ako nemať, preto ho podporíme

dnes 14:31 -

Vždy sa dá nájsť, čo by sa mohlo urobiť inak. Je však lepšie rozpočet mať ako nemať. Preto koaličný Most-Híd návrh štátneho rozpočtu podporí. Uviedla to v závere štvrtého rokovacieho dňa 53. schôdze Národnej rady (NR) SR poslankyňa Irén Sárközy (Most-Híd), ktorá v piatok vystúpila v rozprave ako jediná z koaličných poslancov.

Skonštatovala, že vníma diskusiu okolo rozpočtu a tiež upozornenia analytikov, ktoré sa však podľa nej môžu, ale nemusia naplniť. "Som však rada, že tento rozpočet potvrdzuje zníženie daní a zvýšenie čistých príjmov pracujúcich," poznamenala Sárközy.

Spomenula zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, ktoré vyplýva z novely zákona Mostu-Híd. "Novela má pozitívny vplyv na disponibilné príjmy zamestnancov," dodala. Očakávané zníženie spotreby domácností podľa nej pomôže zmierniť aj zvýšenie daňového bonusu na deti. Z pohľadu ministerstva spravodlivosti, ktoré patrí pod gesciu Mosta-Híd, vyzdvihla v rozpočte v rámci súdnictva výrazný rast osobných výdavkov.

V piatok sa poslanci venovali len návrhu štátneho rozpočtu. Do rozpravy sa zapojili prevažne opoziční poslanci, pričom označovali rozpočet ako klamlivý a upozornili napríklad na odhady Národnej banky Slovenska (NBS) a Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). V rozprave o rozpočte budú poslanci pokračovať v utorok (3. 12.). Do rozpravy sa ešte ústne prihlásilo šesť poslancov, v utorok by tak malo vystúpiť ešte päť z nich.